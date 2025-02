Lebermetastasen

Chemotherapeutische Medikamente: Diese Arzneimittel können eingesetzt werden, um das Tumorwachstum vorübergehend zu hemmen; sie wirken lebensverlängernd, können aber die Krebserkrankung nicht heilen. Chemotherapeutische Medikamente können in die Leberarterie (die Hauptarterie in der Leber) gespritzt werden, sodass ein Großteil der Wirkstoffe die Krebszellen in der Leber direkt erreicht. Mit dieser Methode wird der restliche Körper weniger belastet, und es kommt zu geringeren und weniger Nebenwirkungen aufgrund des Arzneimittels.