Eine natriumarme Ernährung

Diuretika

Entfernung der aszitischen Flüssigkeit (therapeutische Parazentese)

Manchmal Operation, um den Blutfluss umzuleiten (portosystemischer Shunt) oder Lebertransplantation

Bei der spontanen bakteriellen Bauchfellentzündung Antibiotika

Die grundsätzliche Behandlung des Aszites besteht in einer natriumarmen Ernährung mit einem Ziel von höchstens 2.000 mg Natrium pro Tag.

Ist dies nicht wirksam, werden normalerweise zusätzlich Diuretika (wie Spironolacton oder Furosemid) verabreicht. Diuretika sind Arzneimittel, durch welche die Nieren mehr Natrium und Wasser im Urin ausscheiden und die Betroffenen daher mehr Wasser lassen müssen.

Wenn die Bauchwassersucht Beschwerden bereitet oder die Atmung oder Nahrungsaufnahme erschwert, kann die Flüssigkeit durch eine in den Bauchraum eingeführte Kanüle abgezogen werden – dieser Eingriff nennt sich therapeutische Parazentese. Allerdings sammelt sich die Flüssigkeit häufig wieder im Bauch, wenn keine natriumarme Ernährung eingehalten wird und keine Diuretika eingenommen werden. Weil in der Regel viel Albumin aus dem Blut in die Bauchflüssigkeit austritt, kann Albumin intravenös zugeführt werden.

Wenn es häufig zu einer Ansammlung von sehr viel Flüssigkeit kommt oder sonstige Behandlungen wirkungslos bleiben, kann ein portosystemischer Shunt oder eine Lebertransplantation angezeigt sein. Der portosystemische Shunt verbindet die Pfortader oder eine ihrer Verzweigungen mit einer Vene des allgemeinen Blutkreislaufs und umgeht so die Leber. Hierbei handelt es sich jedoch um ein invasives Verfahren und kann zu Problemen führen, wie einer Schädigung der Gehirnfunktion (hepatische Enzephalopathie) sowie der Leberfunktion.

Wird eine spontane bakterielle Bauchfellentzündung festgestellt, werden Antibiotika wie Cefotaxim verabreicht. Da diese Infektion häufig innerhalb eines Jahres erneut auftritt, wird nach Abklingen der ersten Infektion ein anderes Antibiotikum (wie Norfloxacin) verschrieben, um dies zu verhindern.