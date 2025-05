Hepatitis E wird vor allem übertragen, wenn das Virus aufgenommen wird, nachdem ein Gegenstand angefasst oder Lebensmittel gegessen oder getrunken wurden, die mit dem Kot eines Infizierten verunreinigt waren (als fäkal-oraler Übertragungsweg bezeichnet).

Hepatitis E verursacht gelegentlich Epidemien, die oft im Zusammenhang mit verunreinigtem Trinkwasser stehen. Solche Epidemien sind bisher nur in China, Indien, Mexiko, Peru, Russland, Pakistan sowie Zentral- und Nordafrika vorgekommen, aber weder in den Vereinigten Staaten noch in Westeuropa. In Ländern, die wirksame Standardhygieneverfahren haben, treten die meisten Fälle bei Reisenden auf, nachdem sie aus einem Land zurückkehren, in dem die hygienischen Verhältnisse schlecht und der Zugang zu sicherem Wasser beschränkt ist.