Übersicht über chronische Hepatitis

Die häufigsten Ursachen der chronischen Hepatitis sind

Das Hepatitis-C-Virus verursacht ca. 60 bis 70 Prozent der Fälle einer chronischen Hepatitis. Mindestens 75 Prozent der Fälle von akuter Hepatitis C werden chronisch.

Etwa 5 bis 10 Prozent der Hepatitis-B-Fälle bei Erwachsenen werden chronisch, manchmal mit einer Hepatitis-D-Begleitinfektion. (Hepatitis D tritt nicht alleine auf, sondern nur als Begleitinfektion von Hepatitis B). Bei bis zu 90 Prozent der infizierten Neugeborenen sowie 25 bis 50 Prozent der jüngeren Kinder wird eine akute Hepatitis B chronisch.

In seltenen Fällen führt das Hepatitis-E-Virus zu einer chronischen Hepatitis bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel bei Einnahme von Immunsuppressiva nach einer Organtransplantation oder von Medikamenten zur Krebsbehandlung oder auch bei HIV-Infektionen.

Hepatitis-A-Viren lösen keine chronische Hepatitis aus.

Die metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) (eine Art chronischer Entzündung der Leber; früher als nichtalkoholische Steatohepatitis [NASH] bezeichnet) tritt in der Regel bei Personen mit Übergewicht (Adipositas), Diabetes und/oder auffälligen Blutwerten für Cholesterin oder andere Fette (Lipide) auf. All diese Komponenten sorgen dafür, dass der Körper entweder mehr Fett synthetisiert oder das Fett langsamer verarbeitet (verstoffwechselt) und ausscheidet. In der Folge bildet sich überschüssiges Fett, das dann in den Leberzellen eingelagert wird (dies wird als Fettleber bezeichnet). Eine Fettleber kann zu einer chronischen Entzündung und letztendlich einer Zirrhose führen. (Fettleber, die aufgrund irgendeiner Erkrankung außer eines starken Alkoholkonsums entsteht, wird als metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD) bezeichnet (frühere Bezeichnung: nichtalkoholische Fettleber [NAFLD]).

Nach der Aufnahme über den Verdauungstrakt wird der Hauptteil des Alkohols für gewöhnlich in der Leber abgebaut. Beim Alkoholabbau werden Substanzen freigesetzt, welche die Leber schädigen können. Eine alkoholbedingte Lebererkrankung tritt in der Regel bei Personen auf, die über viele Monate oder Jahre viel Alkohol trinken. Sie zeichnet sich durch eine Fettleber und eine umfassende Entzündung der Leber aus, was zum Absterben von Leberzellen führen kann. Wenn die Betroffenen weiter trinken, bildet sich Narbengewebe in der Leber, das letztendlich große Teile des normalen Lebergewebes ersetzen kann, was zu einer Zirrhose führt.

Weitaus seltener ist die chronische Hepatitis Folge von

Autoimmunhepatitis

Medikamente

Alpha-1-Antitrypsinmangel (einer Erbkrankheit)

Zöliakie

Hämochromatose (einer Erbkrankheit, durch die der Körper zu viel Eisen aufnimmt)

Primäre biliäre Cholangitis

Eine Schilddrüsenerkrankung

Einer Wilson-Krankheit bei Kindern und jungen Erwachsenen (einer seltenen Erbkrankheit, bei der es zu einer krankhaften Kupferspeicherung in der Leber kommt)

Bei der Autoimmunhepatitis ähnelt die chronische Entzündung jener, die entsteht, wenn körpereigenes Gewebe angegriffen wird (eine Autoimmunreaktion). Die Autoimmunhepatitis kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern.

Gewisse Medikamente können chronische Hepatitis auslösen, besonders, wenn sie über lange Zeit eingenommen wurden. Dazu gehören Amiodaron, Isoniazid, Methotrexat, Methyldopa, Nitrofurantoin und Tamoxifen sowie in seltenen Fällen Paracetamol.

Niemand weiß genau, warum bestimmte Viren und Medikamente bei manchen Menschen chronische Hepatitis auslösen und bei anderen nicht und warum der Schweregrad unterschiedlich ist.