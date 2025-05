Verengung der Gallengänge durch AIDS

Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) oder Ultraschalluntersuchung

Zur Bestätigung der Diagnose kann eine ERCP durchgeführt werden, denn damit kann eine Probe des infizierten Gewebes für eine Untersuchung unter dem Mikroskop entnommen werden. Damit kann dann der Organismus bestimmt werden, der die Infektion verursacht. Während der ERCP können zudem die verengten Gallengänge geweitet und somit die Symptome gelindert werden.

Bei einer ERCP wird ein flexibler Betrachtungstubus (Endoskop) mit Operationsbesteck über Mund, Speiseröhre und Magen in den Dünndarm eingeführt (siehe Abbildung Erläuterung der endoskopisch retrograden Cholangiopankreatikographie). Ein dünner Katheter wird durch das Endoskop und den ringförmigen Muskel zwischen dem Hauptgallengang sowie dem Bauchspeicheldrüsengang und dem Dünndarm (Oddi-Sphinkter) in den Hauptgallengang geschoben. Durch den Katheter wird ein Röntgenkontrastmittel, das auf Röntgenbildern sichtbar ist, in die Gallengänge gespritzt, und es werden Röntgenaufnahmen gemacht, um krankhafte Veränderungen zu entdecken.

Zur Diagnosesicherung kann alternativ eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden. Sie ist weniger invasiv und sehr genau.

Bluttests zur Beurteilung, wie gut die Leber funktioniert und ob sie entzündet ist (Lebertests), werden normalerweise ebenfalls vorgenommen. Die Ergebnisse können die Diagnose bestätigen.