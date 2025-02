Die meisten Steine in den Gallengängen können während einer ERCP entfernt werden (siehe Abbildung Erläuterung der endoskopischen retrograden Cholangiopankreatikographie). Bei diesem Verfahren wird ein Instrument durch das Endoskop eingeführt, mit dem der Oddi-Sphinkter aufgeschnitten wird (wo der Hauptgallengang in den Dünndarm mündet) – dieser Eingriff wird endoskopische Sphinkterotomie genannt. Manchmal wird auch das Ende des Gallengangs geschnitten und geweitet. Wenn die Steine nach dem Schnitt nicht von selbst in den Dünndarm abgehen, kann ein Katheter mit einem kleinen Körbchen an der Spitze durch das Endoskop eingeführt werden. Damit können die Steine eingefangen und aus dem Gallengang gezogen werden. Nach dem Schnitt ist die Öffnung am Ende des Gallengangs weit genug, damit weitere Steine leichter in den Dünndarm gelangen können. Gallensteine, die sich in der Gallenblase befinden, können mit dieser Methode nicht entfernt werden.

Eine ERCP mit endoskopischer Sphinkterotomie ist in 90 Prozent aller Fälle erfolgreich. Sie ist viel sicherer als eine offene Bauchoperation. Weniger als 1 Prozent der Eingriffe enden tödlich; bei bis zu 7 Prozent kommt es jedoch nach der ERCP mit endoskopischer Sphinkterotomie zu Komplikationen. Zu solchen Komplikationen zählen Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) und seltener Blutungen und Durchbruch oder Infektion der Gallengänge. Bei manchen Patienten verengen sich später die entzündeten Gallengänge (was als Striktur bezeichnet wird). Wenn die Gänge verengt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit von Steinen, die dann zu Blockaden führen.

Den meisten Patienten, die sich einer ERCP mit einer endoskopischen Sphinkterotomie unterzogen haben, wird später die Gallenblase entfernt, normalerweise auch laparoskopisch. Andernfalls besteht das Risiko, dass Steine in der Gallenblase in die Gänge gelangen, was immer wieder zu Verstopfungen führt.