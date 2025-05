(Alkoholbedingte Lebererkrankung)

Das Risiko einer alkoholbedingten Lebererkrankung kann besser erfasst werden, wenn bekannt ist, wie viel Alkohol jemand trinkt. Um beurteilen zu können, wie viel man trinkt, muss man den Alkoholgehalt der verschiedenen alkoholischen Getränke kennen. Verschiedene Getränke enthalten unterschiedliche Mengen an Alkohol.

Biere: meistens 2 bis 7 Vol.-%

Weine: meistens 10 bis 15 Vol.-%

Schnäpse: meistens 40 bis 45 Vol.-%

In den typischen Portionen, in denen diese unterschiedlichen Getränke in der Regel serviert werden, ist die Alkoholmenge jeweils recht ähnlich, auch wenn die Getränke unterschiedlich groß sind.

Eine Dose Bier (ca. 330 ml): Etwa 4–24 ml

Ein Glas Wein (ca. 150 ml): Etwa 20–30 ml

Ein Glas Schnaps oder ein typisches Mixgetränk (ca. 40 ml): Etwa 15 ml

Der Alkoholgehalt in Schnaps wird manchmal in der Maßeinheit Proof angegeben (besonders in den USA und in Großbritannien). Angaben des Alkoholgehalts in Proof sind etwa doppelt so hoch wie Angaben in Volumenprozent. Ein Schnaps mit 80° Proof enthält also ungefähr 40 Vol.-% Alkohol.

Mäßiges Trinken ist definiert als ein Standardgetränk pro Tag für Frauen und zwei Standardgetränke pro Tag für Männer (siehe Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt jedoch an, dass es beim Alkoholkonsum keine sichere Menge gibt, die sich nicht auf die Gesundheit auswirkt (siehe WHO: No level of alcohol consumption is safe for our health).

Das National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) definiert starkes (risikobehaftetes) Trinken bei Männern als mehr als 14 Standardgetränke pro Woche oder mehr als 4 Getränke pro Tag und bei Frauen als mehr als 7 Standardgetränke pro Woche oder mehr als 3 Getränke pro Tag (siehe NIAAA: Drinking Levels Defined ).

Verallgemeinert lässt sich sagen, dass das Risiko einer alkoholbedingten Lebererkrankung zunimmt, je mehr und je länger man trinkt. Nicht jeder, der über längere Zeit viel trinkt, entwickelt jedoch eine Lebererkrankung. Es sind also auch andere Faktoren daran beteiligt.

Auch Komatrinken kann das Risiko einer alkoholbedingten Lebererkrankung erhöhen. Die NIAAA definiert Komatrinken als ein Trinkmuster, das die Konzentration von Alkohol im Blut auf 0,08 g/dl erhöht, was typischerweise nach 4 Getränken für Frauen und 5 Getränken für Männer innerhalb von etwa 2 Stunden eintritt (siehe NIAAA: Drinking Levels Defined). Als ein Glas gelten ca. 350 ml Bier mit 5 % Alkoholgehalt, 150 ml Wein oder 50 ml Spirituosen mit 40-prozentigem Alkoholgehalt.