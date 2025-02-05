Die Speiseröhre (Ösophagus) ist der Schlauch, der den Mund mit dem Magen verbindet.
Die Speiseröhre
Was ist Speiseröhrenkrebs?
Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Die einzelnen Organe bestehen aus verschiedenen Zellarten, die auf eine bestimmte Funktion spezialisiert sind. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden.
Speiseröhrenkrebs ist eine Krebserkrankung, die in der Schleimhaut der Speiseröhre beginnt.
Wenn Sie Tabak und Alkohol konsumieren, eine HPV-Infektion haben oder an bestimmten Erkrankungen der Speiseröhre leiden, besteht ein höheres Risiko für Speiseröhrenkrebs.
Zu den Symptomen gehören Schluckbeschwerden, Gewichtsverlust und Schmerzen.
Wenn der Krebs nicht frühzeitig entdeckt wird, können chirurgische Eingriffe, Chemotherapie und andere Therapien möglicherweise keine Heilung mehr erreichen, sondern nur Beschwerden lindern.
Wodurch wird Speiseröhrenkrebs verursacht?
In den folgenden Fällen kommt es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Speiseröhrenkrebs:
Tabak- oder Alkoholkonsum
Frühere Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich
Frühere Strahlentherapie an der Speiseröhre zur Behandlung anderer Krebserkrankungen in der Nähe
Seit vielen Jahren unbehandelte Refluxkrankheit (kurz GERD)
Was sind die Symptome von Speiseröhrenkrebs?
Die Symptome machen sich möglicherweise nicht sofort bemerkbar. Zu den frühen Symptomen zählen:
Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung, weil die Speiseröhre sich durch den größer werdenden Krebs zunehmend verengt
Gewichtsverlust
Schmerzen im Brustkorb, die auch auf den Rücken ausstrahlen können
Spätere Symptome:
Schwierigkeiten beim Schlucken von Flüssigkeiten und Speichel
Heiserkeit
Schmerzen in der Wirbelsäule
Schluckauf
Kurzatmigkeit
Mit der Zeit blockiert der Krebs die Speiseröhre, wodurch Sie nicht mehr schlucken können und sich der Speichel im Mund ansammelt.
Woran erkennt der Arzt einen Speiseröhrenkrebs?
Der Verdacht auf Speiseröhrenkrebs entsteht aufgrund der Symptome. Um sicher zu sein, führt der Arzt z. B. die folgenden Tests durch:
Endoskopie (eine Untersuchung, bei der ein biegsamer Beobachtungsschlauch in den Rachen eingeführt wird, um die Speiseröhre zu untersuchen)
Biopsie (Entnahme eines Teils des Gewebes zur Betrachtung unter dem Mikroskop)
Barium-Röntgenuntersuchung (Röntgenaufnahmen nach dem Schlucken von Barium, wodurch die Ärzte Details im Verdauungstrakt erkennen können)
CT(Computertomographie)-Scan oder Ultraschall-Untersuchung des Halses
Wie wird Speiseröhrenkrebs behandelt?
Wenn der Tumor klein ist, kann der Arzt ihn möglicherweise abbrennen oder beim Versuch einer Heilung mit einem chirurgischen Eingriff herausschneiden.
In den meisten Fällen kann der Krebs nicht geheilt werden. Daher helfen Behandlungen gegen Speiseröhrenkrebs bei Symptomen wie Schmerzen und Schluckbeschwerden. Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten:
Operation zum Herausschneiden des Tumors
Einsatz eines Stents (eines Schlauchs aus biegsamem Drahtgeflecht), um die Speiseröhre offen zu halten
Abbrennen des Tumors mit Laser, um die Öffnung zu erweitern
Eine ausreichende Ernährung ist wichtig. Wenn Sie schlucken können, kann es zu einer speziellen Flüssigernährung kommen. Wenn Sie nicht schlucken können, müssen Sie möglicherweise über einen Schlauch in Ihren Bauch ernährt werden.
Speiseröhrenkrebs kann beängstigend und erschütternd sein. Ihr Arzt kann Ihnen Unterstützung anbieten, um Ihnen dabei zu helfen, mit Ihren Symptomen und Emotionen umzugehen und das Ende Ihres Lebens zu planen, wie z. B. mit einer Patientenverfügung.