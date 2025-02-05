skip to main content
Speiseröhrenkrebs

(Krebserkrankung der Speiseröhre)

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2025
Die Speiseröhre (Ösophagus) ist der Schlauch, der den Mund mit dem Magen verbindet.

Die Speiseröhre

Was ist Speiseröhrenkrebs?

Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Die einzelnen Organe bestehen aus verschiedenen Zellarten, die auf eine bestimmte Funktion spezialisiert sind. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden. 

Speiseröhrenkrebs ist eine Krebserkrankung, die in der Schleimhaut der Speiseröhre beginnt.

  • Wenn Sie Tabak und Alkohol konsumieren, eine HPV-Infektion haben oder an bestimmten Erkrankungen der Speiseröhre leiden, besteht ein höheres Risiko für Speiseröhrenkrebs.

  • Zu den Symptomen gehören Schluckbeschwerden, Gewichtsverlust und Schmerzen.

  • Wenn der Krebs nicht frühzeitig entdeckt wird, können chirurgische Eingriffe, Chemotherapie und andere Therapien möglicherweise keine Heilung mehr erreichen, sondern nur Beschwerden lindern.

Wodurch wird Speiseröhrenkrebs verursacht?

In den folgenden Fällen kommt es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Speiseröhrenkrebs:

  • Tabak- oder Alkoholkonsum

  • HPV-Infektion

  • Frühere Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich

  • Frühere Strahlentherapie an der Speiseröhre zur Behandlung anderer Krebserkrankungen in der Nähe

  • Seit vielen Jahren unbehandelte Refluxkrankheit (kurz GERD)

Was sind die Symptome von Speiseröhrenkrebs?

Die Symptome machen sich möglicherweise nicht sofort bemerkbar. Zu den frühen Symptomen zählen:

  • Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung, weil die Speiseröhre sich durch den größer werdenden Krebs zunehmend verengt

  • Gewichtsverlust

  • Schmerzen im Brustkorb, die auch auf den Rücken ausstrahlen können

Spätere Symptome:

  • Schwierigkeiten beim Schlucken von Flüssigkeiten und Speichel

  • Heiserkeit

  • Schmerzen in der Wirbelsäule

  • Schluckauf

  • Kurzatmigkeit

Mit der Zeit blockiert der Krebs die Speiseröhre, wodurch Sie nicht mehr schlucken können und sich der Speichel im Mund ansammelt.

Woran erkennt der Arzt einen Speiseröhrenkrebs?

Der Verdacht auf Speiseröhrenkrebs entsteht aufgrund der Symptome. Um sicher zu sein, führt der Arzt z. B. die folgenden Tests durch:

  • Endoskopie (eine Untersuchung, bei der ein biegsamer Beobachtungsschlauch in den Rachen eingeführt wird, um die Speiseröhre zu untersuchen)

  • Biopsie (Entnahme eines Teils des Gewebes zur Betrachtung unter dem Mikroskop)

  • Barium-Röntgenuntersuchung (Röntgenaufnahmen nach dem Schlucken von Barium, wodurch die Ärzte Details im Verdauungstrakt erkennen können)

  • CT(Computertomographie)-Scan oder Ultraschall-Untersuchung des Halses

Wie wird Speiseröhrenkrebs behandelt?

Wenn der Tumor klein ist, kann der Arzt ihn möglicherweise abbrennen oder beim Versuch einer Heilung mit einem chirurgischen Eingriff herausschneiden.

In den meisten Fällen kann der Krebs nicht geheilt werden. Daher helfen Behandlungen gegen Speiseröhrenkrebs bei Symptomen wie Schmerzen und Schluckbeschwerden. Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten:

  • Operation zum Herausschneiden des Tumors

  • Chemotherapie

  • Strahlentherapie

  • Einsatz eines Stents (eines Schlauchs aus biegsamem Drahtgeflecht), um die Speiseröhre offen zu halten

  • Abbrennen des Tumors mit Laser, um die Öffnung zu erweitern

Eine ausreichende Ernährung ist wichtig. Wenn Sie schlucken können, kann es zu einer speziellen Flüssigernährung kommen. Wenn Sie nicht schlucken können, müssen Sie möglicherweise über einen Schlauch in Ihren Bauch ernährt werden.

Speiseröhrenkrebs kann beängstigend und erschütternd sein. Ihr Arzt kann Ihnen Unterstützung anbieten, um Ihnen dabei zu helfen, mit Ihren Symptomen und Emotionen umzugehen und das Ende Ihres Lebens zu planen, wie z. B. mit einer Patientenverfügung.

