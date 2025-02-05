Was ist Magenkrebs?
Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Die einzelnen Organe bestehen aus verschiedenen Zellarten, die auf eine bestimmte Funktion spezialisiert sind. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden.
Magenkrebs ist eine Krebserkrankung, die im Magen beginnt.
Symptome von Magenkrebs sind unter anderem Bauchbeschwerden, Gewichtsverlust und Schwächegefühl.
Magenkrebs breitet sich leicht auf andere Körperteile aus und verläuft oft tödlich.
Magenkrebs wird operativ behandelt.
Wodurch wird Magenkrebs verursacht?
Ursachen umfassen Folgendes:
Eine Infektion des Magens mit den Bakterien H. pylori
Genetische Disposition (etwas, das Sie von einem oder beiden Elternteilen erben)
Was sind die Symptome von Magenkrebs?
Frühe Symptome machen sich nur schwach bemerkbar, sodass sie möglicherweise nicht beachtet werden. Hierzu gehören:
Brennende Bauchschmerzen
Völlegefühl nach einer kleinen Mahlzeit
Mögliche spätere Symptome:
Gewichtsverlust oder Schwäche
Anämie (niedrige Anzahl roter Blutkörperchen)
Benommenheit
Bluthusten oder schwarzer, teeriger Stuhl
Wenn der Krebs streut, können z. B. die folgenden Symptome verursacht werden:
Gelbsucht (gelbliche Hautfarbe und eine gelbe Färbung des Weißen im Auge)
Flüssigkeitsansammlung und Schwellung im Bauch
Schwache Knochen, die zu Knochenbrüchen führen
Woran erkennt der Arzt einen Magenkrebs?
Ärztliche Maßnahmen bei der Suche nach Magenkrebs:
Endoskopie (ein biegsamer Beobachtungsschlauch wird durch den Rachen eingeführt, um den Magen zu betrachten und Proben zur Untersuchung zu entnehmen)
Wenn Endoskopie und Biopsie einen Magenkrebs ergeben, führt der Arzt in der Regel Folgendes durch:
CT(Computertomographie)-Scan und Ultraschall-Untersuchung des Bauches, um zu überprüfen, ob sich der Krebs sich auf andere Organe ausgebreitet hat
Bluttests
Wie wird Magenkrebs behandelt?
Magenkrebs, der noch nicht gestreut hat, wird wie folgt behandelt:
Operation
Die Entfernung des gesamten Tumors vor seiner Ausbreitung ist die einzige Heilungschance. Wenn ein Magenkrebs gestreut hat, kann durch eine Behandlung keine Heilung mehr erreicht werden. Der Arzt behandelt die Symptome und lindert die Beschwerden des Patienten wie folgt:
Operation