Was ist chronische Pankreatitis?
Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein Organ im Oberbauch, das Flüssigkeiten ausschüttet, die zur Verdauung der Nahrung beitragen. Die Bauchspeicheldrüse produziert auch Insulin, das den Blutzuckerspiegel regelt.
Eine chronische Pankreatitis ist eine Langzeiterkrankung. Sie bildet Narbengewebe in der Bauchspeicheldrüse und verursacht dauerhaft Probleme. Pankreatitis, die plötzlich auftritt, wird akute Pankreatitis genannt. Wenn jemand immer wieder an akuter Pankreatitis erkrankt, kann sich daraus eine chronische Pankreatitis entwickeln.
Chronische Pankreatitis ruft Bauchschmerzen hervor.
Die Schmerzen können dauerhaft sein, aber auch kommen und gehen.
Die Bauchspeicheldrüse stellt die Produktion der Verdauungssäfte ein.
Manchmal schädigt eine chronische Pankreatitis auch die Zellen, die Insulin produzieren, was zu Diabetes führt.
Die Behandlung umfasst eine Umstellung der Ernährung, die Einnahme spezieller Medikamente, die bei der Verdauung von Nahrung behilflich sind, das Vermeiden von Alkohol sowie die Einnahme von Medikamenten zur Schmerzlinderung.
Die Bauchspeicheldrüse
Was sind die Ursachen einer chronischen Pankreatitis?
Chronische Pankreatitis hat u. a. folgende Ursachen:
Starker langjähriger Alkoholmissbrauch
Vorhandensein eines Gens (körperliches Merkmal, das von einem Elternteil vererbt wird), das für gewisse Erkrankungen verantwortlich ist, wie z. B. Mukoviszidose, hereditäre Pankreatitis oder autoimmune Pankreatitis
Manchmal gibt es keine klare Ursache.
Was sind die Symptome einer chronischen Pankreatitis?
Hauptsymptom:
Schmerzen im Oberbauch (unterhalb des Brustbeins)
Die Schmerzen können einem von mehreren Mustern entsprechen:
Schmerzen, die verschwinden oder abklingen, aber immer wieder zurückkehren
Starke Schmerzen, die mehrere Stunden oder gar mehrere Tage lang anhalten
Weitere mögliche Symptome:
Voluminöser, ungewöhnlich übelriechender, heller Stuhl
Gewichtsverlust und Mangelernährung
Hoher Blutzuckerspiegel infolge von Diabetes
Chronische Pankreatitis kann das Risiko einer Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse erhöhen.
Woran erkennt der Arzt eine chronische Pankreatitis?
Die folgenden Tests werden durchgeführt:
Bluttests
Stuhluntersuchungen zur Kontrolle, ob die Nahrung auch aufgenommen wird
Röntgenaufnahmen des Bauchraums
MRCP (eine spezielle Form von MRT (Magnetresonanztomografie) zur Visualisierung von Leber, Gallenblase, Gallengängen, Bauchspeicheldrüse und Pankreasgang)
Endosonografie (eine spezielle Ultraschalluntersuchung mit einem langen Schlauch, der durch den Mund bis in den Darm eingeführt wird)
Wie wird eine chronische Pankreatitis behandelt?
Die durch chronische Pankreatitis verursachten Schmerzen werden wie folgt behandelt:
Verabreichung von Schmerzmitteln
Von einer schweren Pankreatitis betroffene Personen müssen möglicherweise im Krankenhaus bleiben.
Die durch Pankreatitis verursachten Verdauungsprobleme werden wie folgt behandelt:
Einnahme von 4 bis 5 fettarmen Mahlzeiten pro Tag
Einnahme von Pankreasenzym-Extrakten zur Verbesserung der Verdauung
Manchmal Einnahme bestimmter Vitamine (A, D, E und K)
Aus ärztlicher Sicht wird geraten, Alkohol zu meiden und das Rauchen aufzugeben.
Möglicherweise werden auch Behandlungen gegen Probleme erforderlich, die durch die chronische Pankreatitis verursacht werden, wie beispielsweise Arzneimittel oder Insulin gegen Diabetes.
Ein chirurgischer Eingriff zur Behandlung der chronischen Pankreatitis kann vorgenommen werden, wenn starke Schmerzen bestehen und andere Behandlungen keine Abhilfe gebracht haben. Dabei wird ein Teil der erkrankten Bauchspeicheldrüse entfernt, der Pankreasgang eröffnet oder ein Nerv in der Nähe der Bauchspeicheldrüse zur Schmerzlinderung durchtrennt.