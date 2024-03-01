Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein Organ im Oberbauch, das Flüssigkeiten ausschüttet, die zur Verdauung der Nahrung beitragen. Die Bauchspeicheldrüse produziert auch Insulin, das den Blutzuckerspiegel regelt.

Eine chronische Pankreatitis ist eine Langzeiterkrankung. Sie bildet Narbengewebe in der Bauchspeicheldrüse und verursacht dauerhaft Probleme. Pankreatitis, die plötzlich auftritt, wird akute Pankreatitis genannt. Wenn jemand immer wieder an akuter Pankreatitis erkrankt, kann sich daraus eine chronische Pankreatitis entwickeln.

Chronische Pankreatitis ruft Bauchschmerzen hervor.

Die Schmerzen können dauerhaft sein, aber auch kommen und gehen.

Die Bauchspeicheldrüse stellt die Produktion der Verdauungssäfte ein.

Manchmal schädigt eine chronische Pankreatitis auch die Zellen, die Insulin produzieren, was zu Diabetes führt.

Die Behandlung umfasst eine Umstellung der Ernährung, die Einnahme spezieller Medikamente, die bei der Verdauung von Nahrung behilflich sind, das Vermeiden von Alkohol sowie die Einnahme von Medikamenten zur Schmerzlinderung.