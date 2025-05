Was ist ein Darmverschluss?

Man unterscheidet zwischen Dünndarm und Dickdarm. Der Dünndarm ist ein langer Schlauch mit vielen Windungen, der den Magen mit dem Dickdarm verbindet. Der Dickdarm ist kürzer und breiter und führt vom Ende des Dünndarms bis zum Mastdarm (Rektum). Nahrung und Flüssigkeiten werden vom Magen in den Darm abgegeben. Dort wird der Großteil dieser Substanzen verdaut und resorbiert. Was übrig bleibt, wird als Stuhl (Kot) über Mastdarm und After wieder ausgeschieden.

Ein Verschluss kann im Dünn- wie auch im Dickdarm auftreten.

Die häufigsten Ursachen für einen Darmverschluss bei Erwachsenen sind Narbengewebe nach einer Operation, Hernien und Tumoren.

Bei einem Darmverschluss können Nahrungsmittel und Flüssigkeiten nicht weiter befördert werden.

Der Darm füllt sich mit Nahrung, Flüssigkeit und Gas und schwillt an.

Es kommt zu krampfartigen Bauchschmerzen, Übelkeit und möglicherweise zu Erbrechen.

Durch Röntgenaufnahmen kann der Verschluss lokalisiert werden.

Ein Verschluss muss eventuell operativ entfernt werden.

Ohne Behandlung kann der Darm aufreißen und eine Schwellung mit Infektion in der Bauchhöhle verursachen.

Wenn der verstopfte Darm platzt (perforiert) und das Innere Ihres Bauches infiziert, können Sie sehr krank werden und daran sterben.