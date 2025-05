Was sind die Symptome der Colitis ulcerosa?

Die Symptome der Colitis ulcerosa kommen und gehen. Über ein paar Tage oder Wochen kann es zu einem starken Schub kommen, wonach die Symptome eine Zeit lang wieder abklingen oder ganz verschwinden. Bei den meisten Betroffenen flackern die Symptome lebenslang immer wieder auf.

In der Regel macht sich ein Schub schleichend bemerkbar. Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

Starker Stuhldrang

Leichte Krämpfe im Unterleib

Blut und Schleim im Stuhl

Starke Schübe können aber auch plötzlich auftreten und folgende Symptome hervorrufen:

Heftiger Durchfall, oft mit viel Schleim und Blut

Starke Blutungen aus dem After

Hohes Fieber

Bauchschmerzen

Bei einem heftigen Schub kann der Dickdarm so stark anschwellen, dass sich ein kleiner Riss bildet (Perforation). Durch diese Perforation gelangt Stuhl in den Bauchraum, was eine lebensbedrohliche Infektion (Peritonitis bzw. Bauchfellentzündung) hervorrufen kann.

Bei lang anhaltender Colitis ulcerosa: