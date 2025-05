Verletzungen wie Schnitte, Verbrennungen, Frakturen, Verstauchungen und Blutergüsse aktivieren die Schmerzrezeptoren rund um die verletzte Stelle.

Die Schmerzrezeptoren befinden sich an den Enden von langen Nervenfasern.

Die Fasern leiten Schmerzsignale an Ihr Rückenmark.

Andere Nerven in Ihrem Rückenmark leiten die Schmerzsignale dann an Ihr Gehirn weiter.

Sie verspüren nur dann Schmerzen, wenn Ihr Gehirn die Schmerzsignale verarbeitet.

Manchmal senden Ihre Nerven Schmerzsignale, auch wenn Sie keine Verletzung erlitten haben. Dies kann passieren, wenn die Nerven durch eine Erkrankung wie Diabetes geschädigt (dies wird als diabetische Neuropathie bezeichnet) oder durch eine Verletzung gequetscht oder durchtrennt wurden. Durch Nervenschäden verursachte Schmerzen werden als neuropathische Schmerzen bezeichnet.

Übertragene Schmerzen entstehen dann, wenn Schmerzen aus einem Körperteil in einem anderen Bereich spürbar sind. Zum Beispiel sind die Schmerzen bei einem Herzinfarkt in der Regel in der Brust zu spüren, weil sich das Herz dort befindet. Manchmal verursacht ein Herzinfarkt aber auch Schmerzen im Hals, im Kiefer oder im linken Arm, weil Schmerzsignale aus diesen Bereichen über Nerven geleitet werden, die in der Nähe der Nerven aus dem Herzen liegen.

Angst, Depression oder Schlafprobleme können Schmerzen unangenehmer machen, als sie eigentlich sind.