Virale Meningitis
Was ist eine virale Meningitis?
Meningitis bezeichnet eine Infektion der dünnen Hirn- und Rückenmarkshäute. Diese Häute werden Meningen genannt. Bei der viralen Meningitis wird die Infektion durch ein Virus verursacht. Eine virale Meningitis ist in der Regel nicht so gefährlich wie eine durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündung (bakterielle Meningitis).
Sie beginnt für gewöhnlich mit Fieber, einem allgemeinen Krankheitsgefühl, Kopf- und Muskelschmerzen.
Später verschlechtern sich die Kopfschmerzen und es kann zu einem steifen Nacken kommen.
Der Verdacht auf eine virale Meningitis entsteht aufgrund Ihrer Symptome und den Ergebnissen einer Spinalpunktion.
Wenn Ihre Meningitis durch HIV oder das Herpesvirus verursacht wurde, werden Sie mit Medikamenten gegen diese Viren behandelt. Für die meisten Arten der viralen Meningitis stehen jedoch keine Medikamente zur Verfügung.
Die meisten Betroffenen fühlen sich nach ein paar Wochen besser.
Was sind die Ursachen einer viralen Meningitis?
Die virale Meningitis kann durch viele verschiedene Viren verursacht werden, darunter:
Viren des Magens (Enteroviren) – diese sind die häufigste Ursache
Herpesvirus, insbesondere Genitalherpes
Durch Stechmücken übertragene Viren (Arboviren wie das West-Nil-Virus)
Viruserreger der lymphozytären Choriomeningitis, von infizierten Mäusen oder Hamstern übertragen
Abhängig vom Virus können Sie sich auf verschiedene Arten anstecken:
Kontakt mit kontaminiertem Stuhl, der vorkommen kann, wenn infizierte Personen in einem öffentlichen Schwimmbad schwimmen oder nach dem Toilettengang ihre Hände nicht waschen
Geschlechtsverkehr oder anderer Genitalkontakt mit einer infizierten Person
Ein Insektenstich, wie zum Beispiel durch einen Moskito
Einatmen des Virus über die Luft
Kontakt mit Staub oder Lebensmitteln mit Urin oder Stuhl von infizierten Mäusen oder Hamstern
Gemeinsame Nadelbenutzung
Welche Symptome zeigt eine virale Meningitis?
Die Symptome können denen der bakteriellen Meningitis ähneln, sind aber normalerweise leichter und schreiten langsamer fort. Zunächst haben Sie möglicherweise keine Symptome oder Symptome ähnlich einer Erkältung oder wie bei einem Magenvirus, wie:
Fieber
Husten
Muskelschmerzen
Erbrechen
Fehlendes Hungergefühl
Später kommt es zu:
Fieber
Kopfschmerzen
Einem steifen Nacken, wodurch Sie Ihr Kinn nicht mehr oder nur noch unter Schmerzen zu Ihrer Brust bewegen können; wenn Sie Ihren Kopf in andere Richtungen bewegen, schmerzt dies womöglich nicht so sehr.
Die meisten, jedoch nicht alle Patienten mit Herpes-Meningitis weisen außerdem Herpesbläschen an den Geschlechtsorganen auf.
Wie erkennen Ärzte eine virale Meningitis?
Sie suchen nach Viren in der Flüssigkeit um das Gehirn und das Rückenmark (Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit). Dazu führen sie eine:
Spinalpunktion (Lumbalpunktion)
Hierzu führen sie eine lange, dünne Nadel in den unteren Teil des Rückens ein und entnehmen eine kleine Menge der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit, um diese zu untersuchen. Vor der Spinalpunktion wird manchmal eine MRT (Magnetresonanztomografie) oder ein CT (Computertomografie)-Scan durchgeführt.
Die Ärzte werden zudem:
Bluttests durchführen, um nach Anzeichen einer Virusinfektion zu suchen
Wie wird eine Spinalpunktion vorgenommen?
Die Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit fließt durch einen Kanal zwischen den mittleren und inneren Gewebeschichten (Hirnhäuten), die Gehirn und Rückenmark bedecken. Eine Probe dieser Flüssigkeit wird durch Einführen einer dünnen Kanüle zwischen zwei Wirbel unterhalb des Wirbelkanals entnommen. Die Patienten liegen normalerweise auf der Seite mit zur Brust eingezogenen Knien. Diese Position erweitert den Raum zwischen den Wirbeln, sodass eine Verletzung einzelner Wirbel durch die Kanüle vermieden werden kann.
Die Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit wird in kleinen Röhrchen gesammelt und zur Untersuchung an ein Labor geschickt.
Wie wird eine virale Meningitis behandelt?
Wenn die Ursache HIV oder Herpes ist, erhalten Sie Medikamente gegen Viren. Auch Ihre Symptome werden behandelt, zum Beispiel mit Paracetamol gegen Fieber und Kopfschmerzen.
Die meisten Betroffenen müssen nicht mit Medikamenten gegen Viren behandelt werden, da sich ihr Zustand mit oder ohne Behandlung innerhalb weniger Wochen bessert. Manchmal verläuft die Genesung langsamer und kann ein paar Monate dauern.
