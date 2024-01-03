Die Symptome können denen der bakteriellen Meningitis ähneln, sind aber normalerweise leichter und schreiten langsamer fort. Zunächst haben Sie möglicherweise keine Symptome oder Symptome ähnlich einer Erkältung oder wie bei einem Magenvirus, wie:

Fieber

Husten

Muskelschmerzen

Erbrechen

Fehlendes Hungergefühl

Später kommt es zu:

Kopfschmerzen

Einem steifen Nacken, wodurch Sie Ihr Kinn nicht mehr oder nur noch unter Schmerzen zu Ihrer Brust bewegen können; wenn Sie Ihren Kopf in andere Richtungen bewegen, schmerzt dies womöglich nicht so sehr.

Die meisten, jedoch nicht alle Patienten mit Herpes-Meningitis weisen außerdem Herpesbläschen an den Geschlechtsorganen auf.