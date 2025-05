Die Symptome hängen vom Alter des Betroffenen ab, sie können sich aber in jedem Alter schnell verschlechtern. Wenn Sie also glauben, dass jemand an einer Meningitis erkrankt ist, bringen Sie den Betroffenen sofort zu einem Arzt.

Symptome der Meningitis bei Kleinkindern und Babys Babys zeigen möglicherweise anfangs nur ein Fieber und scheinen nicht sehr krank zu sein. Sie können jedoch schnell andere Anzeichen entwickeln, wie zum Beispiel: Ausschlag

Ablehnung von Nahrung

Ungewöhnliche Reizbarkeit oder Schläfrigkeit

Krampfanfälle Im Gegensatz zu älteren Kindern haben Babys unter zwei in der Regel keinen steifen Nacken.

Symptome der Meningitis bei älteren Kindern und Erwachsenen Bei älteren Kindern und Erwachsenen kommt es für gewöhnlich zunächst zu leichten Symptomen ähnlich einer Erkältung oder anderen Virusinfektion. Schon nach kurzer Zeit entwickeln sie: Fieber

Dauerhafte Kopfschmerzen

Einen steifen Nacken

Manchmal einen Ausschlag mit winzigen violetten Punkten oder Flecken Verschlechtert sich die Meningitis, können ältere Kinder und Erwachsene: Verwirrt oder weniger aufmerksam sein

Krampfanfälle haben

Ins Koma fallen