Ein Abszess wird durch eine Bakterien-, Pilz- oder Parasiteninfektion verursacht. Die Infektion beginnt gewöhnlich an einer anderen Stelle und wandert dann in Ihr Gehirn.

Infektionen können sich von einem anderen Bereich des Kopfes ausbreiten, z. B. den Zähnen, Nebenhöhlen oder dem Ohr

Die Infektionen können über Ihr Blut aus einem anderen Bereich des Körpers ins Gehirn wandern.

Manchmal gelangen Infektionen über eine schwere Kopfverletzung oder Hirnoperation in das Gehirn.

Menschen, die ein Problem mit ihrem Immunsystem haben, zum Beispiel im Endstadium einer HIV-Infektion, haben ein erhöhtes Risiko für Hirnabszesse, die durch Toxoplasmose oder einen Pilz verursacht werden.