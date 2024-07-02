Was ist ein Hirnabszess?
Ein Abszess ist eine Eiteransammlung. Bei einem Hirnabszess handelt es sich um eine Eitertasche in Ihrem Gehirn.
Ein oder mehrere Hirnabszesse können sich bilden, wenn sich eine Infektion aus einem anderen Bereich des Körpers ausbreitet.
Ein Abszess übt Druck auf Ihr Gehirn aus.
Ein Hirnabszess ist gefährlich und kann tödlich sein.
Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit und manchmal Schwäche auf einer Körperseite oder Krampfanfälle.
Ärzte führen eine MRT (Magnetresonanztomografie) oder CT (Computertomografie) Ihres Kopfes auf der Suche nach einem Abszess durch.
Die Behandlung umfasst Antibiotika und manchmal einen chirurgischen Eingriff zur Drainage des Abszesses.
Wodurch werden Hirnabszesse verursacht?
Ein Abszess wird durch eine Bakterien-, Pilz- oder Parasiteninfektion verursacht. Die Infektion beginnt gewöhnlich an einer anderen Stelle und wandert dann in Ihr Gehirn.
Infektionen können sich von einem anderen Bereich des Kopfes ausbreiten, z. B. den Zähnen, Nebenhöhlen oder dem Ohr
Die Infektionen können über Ihr Blut aus einem anderen Bereich des Körpers ins Gehirn wandern.
Manchmal gelangen Infektionen über eine schwere Kopfverletzung oder Hirnoperation in das Gehirn.
Menschen, die ein Problem mit ihrem Immunsystem haben, zum Beispiel im Endstadium einer HIV-Infektion, haben ein erhöhtes Risiko für Hirnabszesse, die durch Toxoplasmose oder einen Pilz verursacht werden.
Welche Symptome zeigt ein Hirnabszess?
Je nachdem, wo er sich befindet und wie stark er anschwillt, kann ein Hirnabszess verschiedene Symptome verursachen. Hierzu können folgende Symptome zählen:
Fieber und Schüttelfrost, die früh auftreten und dann verschwinden können
Kopfschmerzen
Übelkeit oder Erbrechen
Sehr starke Schläfrigkeit
Schwäche auf einer Körperseite
Probleme beim Denken
Krampfanfälle oder Koma
Woran erkennt der Arzt einen Hirnabszess?
Wie wird ein Hirnabszess behandelt?
Ärzte behandeln einen Hirnabszess mit:
Antibiotika über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen, um die Infektion zu beseitigen
Kortikosteroiden, um die Schwellung im Gehirn zu reduzieren
Medikamenten, um Krampfanfällen vorzubeugen
Manchmal einer Drainage des Abszesses mit einer Nadel
Manchmal einem chirurgischen Eingriff, um den gesamten Abszess zu entfernen
Wenn Sie eine Erkrankung haben, die das Immunsystem schwächt, benötigen Sie möglicherweise für den Rest Ihres Lebens Antibiotika.