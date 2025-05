Was ist ALS?

Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) tritt unter den Motoneuronerkrankungen am häufigsten auf. Sie wird häufig als Lou-Gehrig­-Krankheit bezeichnet. Lou Gehrig war ein berühmter Baseball-Spieler in den 1930er Jahren, der an ALS litt.

ALS schreitet sehr langsam voran.

Ihre Muskeln werden allmählich schwach und steif.

Letztendlich können Sie nicht mehr gehen, reden oder schlucken.

Wenn Sie nicht schlucken können, benötigen Sie eine Ernährungssonde.

Wenn Ihre Atemmuskulatur betroffen ist, ist ein Beatmungsgerät (Maschine zur Unterstützung der Atmung) erforderlich.

Es gibt keine Heilung, die Symptome lassen sich jedoch mit Medikamenten lindern.

Etwa die Hälfte der Patienten mit ALS stirbt innerhalb von drei Jahren, manche leben jedoch mehr als zehn Jahre damit.

Es gibt verschiedene andere Arten von Motoneuronerkrankungen, darunter die primäre Lateralsklerose, die progressive Bulbärparalyse und die progressive Muskelatrophie. Sie alle verursachen Schwäche und schwere Behinderungen.