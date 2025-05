Ihr Nervensystem besteht aus Folgendem:

Nervenzellen und ihre Fasern

Es gibt Milliarden und Abermilliarden von Nervenzellen im Gehirn, im Rückenmark und in Klumpen direkt außerhalb des Rückenmarks.

Jede Nervenzelle hat einen mikroskopisch kleinen Körper:

Der Körper der Nervenzelle ist für die Verarbeitung von Nährstoffen und die Erhaltung der Zelle zuständig.

Jede Nervenzelle hat Fasern, die daraus hervorgehen:

Inputfasern empfangen Signale von anderen Nervenzellen oder von Rezeptoren in Ihren Sinnesorganen.

Outputfasern senden Signale an andere Nerven, Muskeln oder andere Organe.

Signale bewegen sich in einer Nervenzelle immer nur in eine Richtung.

Gewisse Nervenfasern sind mehrere Dutzend Zentimeter lang. So kann zum Beispiel eine einzelne Nervenfaser vom Rückenmark bis ganz in den Zeh hinunter verlaufen. Einige Nervenfasern, die in Ihre Haut oder Ihre Organe gehen, haben sensorische Rezeptoren. So stellen die Rezeptoren am Ende der Nervenfasern in Ihrer Haut beispielsweise fest, ob etwas scharf oder heiß ist.

Nervenzellen übertragen ihre Signale mithilfe von chemischen Substanzen.

Entlang einer Nervenfaser kommt es fortlaufend zu chemischen Veränderungen.

Wenn die chemischen Veränderungen das Ende der Nervenfaser erreichen, werden andere chemische Stoffe freigesetzt, die sogenannten Neurotransmitter.

Die Neurotransmitter wandern über einen mikroskopisch kleinen Spalt und stoßen auf die chemischen Rezeptoren einer anderen Zelle.

Die Neurotransmitter lösen chemische Veränderungen in dieser anderen Zelle aus.

Wenn es sich bei dieser Zelle um eine Nervenzelle handelt, gehen die fortlaufenden chemischen Veränderungen den Fasern dieser Zelle entlang weiter, um das Signal weiterzugeben.

In anderen Fällen ist die nächste Zelle keine Nervenzelle – wenn es sich bei der nächsten Zelle zum Beispiel um eine Muskelzelle handelt, dann verursacht der Neurotransmitter chemische Veränderungen, die zu einer Muskelkontraktion führen.

Typischer Aufbau einer Nervenzelle

Eine Nervenzelle sendet nur eine Art Signal aus und kann nicht viele Informationen übertragen. Wenn jedoch wie in Ihrem Hirn Milliarden von Nervenzellen miteinander verbunden sind, bilden sie einen sehr leistungsfähigen Informationsprozessor.