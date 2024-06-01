Wenn Sie einen Muskel bewegen, wandert das Signal durch die Basalganglien ins Gehirn. Diese bilden eine Substanz namens Dopamin. Dopamin macht die Bewegungen geschmeidiger. Die Parkinson-Krankheit schädigt die Basalganglien, sodass diese weniger Dopamin bilden. Ist Dopamin nicht in ausreichender Menge vorhanden, können Ihre Bewegungen langsam, ruckartig oder steif sein.

Man ist sich nicht sicher, was die Parkinson-Krankheit verursacht. Da sie familiär gehäuft auftritt, hat sie möglicherweise eine genetische Ursache.

Andere Erkrankungen des Gehirns sowie bestimmte Medikamente und toxische Substanzen verursachen bisweilen Symptome, die denen der Parkinson-Krankheit ähneln (Parkinsonismus).