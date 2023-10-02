Was sind die Symptome von verschlossenen Nierenarterien?

Was sind die Symptome von verschlossenen Nierenarterien?

Ein plötzlicher, vollständiger Verschluss kann Folgendes verursachen:

Dumpfe Schmerzen im unteren Rücken oder im Unterbauch

Fieber

Übelkeit und Erbrechen

Ein plötzlicher, totaler Verschluss betrifft gewöhnlich nur eine Niere. In der Regel übernimmt Ihre andere Niere die Aufgabe, Ihr Blut zu filtern und Urin zu bilden, und Sie entwickeln keine Niereninsuffizienz.

Ein teilweiser Verschluss verursacht in der Regel keine Symptome, kann aber Folgendes bewirken:

Ein teilweiser Verschluss wirkt sich gewöhnlich auf beide Nieren aus. Wenn er lange genug anhält, können Sie eine Niereninsuffizienz entwickeln.