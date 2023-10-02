skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Nierenrindennekrose

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Okt. 2023
v42289761_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Die Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die den Urin bilden. Sie sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Flüssigkeits- und Mineralstoffspiegel im Körper und filtern Abbauprodukte aus Ihrem Blut.

Die Harnwege

Was ist eine Nierenrindennekrose?

Eine Nierenrindennekrose bezeichnet das Absterben von Gewebe in der äußeren Schicht (Kortex) einer oder beider Nieren.

Eine Nierenrindennekrose wird durch einen Verschluss der Blutgefäße verursacht, die Blut zu den Nieren transportieren.

  • Eine Nierenrindennekrose entsteht, wenn etwas die Durchblutung der Nieren stört.

  • Ursache ist häufig ein schweres gesundheitliches Problem, das zu einem starken Blutdruckabfall führt.

  • Eine Nierenrindennekrose veranlasst die Nieren, ihre Arbeit einzustellen (Niereninsuffizienz).

  • Sie urinieren weniger, haben dunklen Urin, Fieber und Schmerzen im unteren Rücken.

  • Der Arzt behandelt das gesundheitliche Problem, das eine Nierenrindennekrose verursacht, und kann Ihnen Flüssigkeit und Antibiotika verabreichen.

Was verursacht eine Nierenrindennekrose?

Die Ursachen sind altersabhängig.

Bei Neugeborenen umfassen die Ursachen:

Bei Kindern sind die Ursachen u. a.:

Bei Erwachsenen umfassen die Ursachen:

Was sind die Symptome einer Nierenrindennekrose?

Sofern Sie keine Niereninsuffizienz entwickeln, treten in der Regel keine Symptome auf. Zu den Symptomen einer Niereninsuffizienz zählen:

  • Gefühl von Schwäche und Müdigkeit

  • Übelkeit

  • Verminderter Appetit

  • Juckreiz

  • Schläfrigkeit oder Verwirrtheit

Woran erkennt der Arzt eine Nierenrindennekrose?

Der Verdacht auf eine Nierenrindennekrose besteht, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die diese verursachen kann, und wenn Routine-Bluttests ergeben, dass Ihre Nieren nicht normal arbeiten. Um sicherzugehen, kann der Arzt Folgendes vornehmen:

  • Computertomographie-Angiographie (CTA) – eine Art CT-Aufnahme mit Schwerpunkt auf den Blutgefäßen

Wie wird eine Nierenrindennekrose behandelt?

Die Ärzte behandeln die Ursache der Nierenrindennekrose.

Wenn Sie an einer Niereninsuffizienz leiden, benötigen Sie möglicherweise eine:

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.