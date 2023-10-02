Was ist eine Nierenrindennekrose?

Was ist eine Nierenrindennekrose?

Eine Nierenrindennekrose bezeichnet das Absterben von Gewebe in der äußeren Schicht (Kortex) einer oder beider Nieren.

Eine Nierenrindennekrose wird durch einen Verschluss der Blutgefäße verursacht, die Blut zu den Nieren transportieren.