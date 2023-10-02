Die Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die den Urin bilden. Sie sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Flüssigkeits- und Mineralstoffspiegel im Körper und filtern Abbauprodukte aus Ihrem Blut.
Die Harnwege
Was ist eine Nierenrindennekrose?
Eine Nierenrindennekrose bezeichnet das Absterben von Gewebe in der äußeren Schicht (Kortex) einer oder beider Nieren.
Eine Nierenrindennekrose wird durch einen Verschluss der Blutgefäße verursacht, die Blut zu den Nieren transportieren.
Eine Nierenrindennekrose entsteht, wenn etwas die Durchblutung der Nieren stört.
Ursache ist häufig ein schweres gesundheitliches Problem, das zu einem starken Blutdruckabfall führt.
Eine Nierenrindennekrose veranlasst die Nieren, ihre Arbeit einzustellen (Niereninsuffizienz).
Sie urinieren weniger, haben dunklen Urin, Fieber und Schmerzen im unteren Rücken.
Der Arzt behandelt das gesundheitliche Problem, das eine Nierenrindennekrose verursacht, und kann Ihnen Flüssigkeit und Antibiotika verabreichen.
Was verursacht eine Nierenrindennekrose?
Die Ursachen sind altersabhängig.
Bei Neugeborenen umfassen die Ursachen:
Bakterielle Infektion des Blutkreislaufs (Sepsis)
Bei Kindern sind die Ursachen u. a.:
Schwere Infektionen
Starke Dehydratation
Bei Erwachsenen umfassen die Ursachen:
Schwangerschaftskomplikationen, wie z. B. Uterusblutung, Infektionen nach der Entbindung und Präeklampsie
Schwere Infektion (Sepsis)
Starker Blutverlust durch eine Verletzung oder Operation
Bestimmte Arzneimittel oder Chemikalien
Was sind die Symptome einer Nierenrindennekrose?
Sofern Sie keine Niereninsuffizienz entwickeln, treten in der Regel keine Symptome auf. Zu den Symptomen einer Niereninsuffizienz zählen:
Gefühl von Schwäche und Müdigkeit
Übelkeit
Verminderter Appetit
Juckreiz
Schläfrigkeit oder Verwirrtheit
Woran erkennt der Arzt eine Nierenrindennekrose?
Der Verdacht auf eine Nierenrindennekrose besteht, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die diese verursachen kann, und wenn Routine-Bluttests ergeben, dass Ihre Nieren nicht normal arbeiten. Um sicherzugehen, kann der Arzt Folgendes vornehmen:
Computertomographie-Angiographie (CTA) – eine Art CT-Aufnahme mit Schwerpunkt auf den Blutgefäßen
Wie wird eine Nierenrindennekrose behandelt?
Die Ärzte behandeln die Ursache der Nierenrindennekrose.
Wenn Sie an einer Niereninsuffizienz leiden, benötigen Sie möglicherweise eine:
Dialyse (eine Maschine filtert das Blut, wenn Ihre Nieren dazu nicht in der Lage sind)