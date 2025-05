Bei einer Verhärtung der Arterien (Atherosklerose) sind Ihre Arterien durch hartes Fettmaterial verstopft. Teile dieses Fettmaterials können abbrechen und in Ihrem Blut schweben, bis sie in einem kleinen Blutgefäß stecken bleiben. Wenn dieses Material in ausreichender Menge in die Blutgefäße eines Organs gelangt, kann dieses versagen.

Eine atheroembolische Nierenerkrankung tritt am häufigsten nach einer Operation oder einem Eingriff an der Aorta (der größten Arterie im Körper) auf. Teile des Fettmaterials, die an der Wand der Aorta festsitzen, können während des Eingriffs versehentlich abbrechen und in die Nieren gelangen. Manchmal löst sich das Fettmaterial auch von selbst ab.

Das Fettmaterial kann auch die Blutgefäße in anderen Organen im Bauchraum blockieren, z. B. im Darm oder in der Bauchspeicheldrüse.