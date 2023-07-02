Was ist eine Gingivitis oder Zahnfleischentzündung?
Bei einer Zahnfleischentzündung wird das Zahnfleisch rot, geschwollen und neigt zum Bluten. Eine unbehandelte Zahnfleischentzündung kann zu ernsthaften Zahn- und Zahnfleischproblemen führen, wie zum Beispiel Parodontitis.
Zu einer Zahnfleischentzündung kommt es für gewöhnlich, wenn wir unsere Zähne nicht ausreichend pflegen.
Auch bestimmte Medikamente oder Krankheiten können eine Zahnfleischentzündung auslösen.
Mit einer guten Mundhygiene lässt sich eine Zahnfleischentzündung normalerweise einfach heilen.
Eine gute Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahnseide kann einer Zahnfleischentzündung vorbeugen.
Abbildung mit Genehmigung von Dr. med. dent. Jonathan A. Ship.
Wodurch wird eine Zahnfleischentzündung verursacht?
Beinahe jede Zahnfleischentzündung wird von Zahnbelag verursacht. Zahnbelag ist ein klebriger Film aus Keimen, der sich an Ihren Zähnen bildet. Die häufigste Ursache für Zahnbelag liegt in einer
unzureichenden Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahnseide.
Zahnbelag, der länger als ein paar Tage auf Ihren Zähnen bleibt, wird hart. Gehärteter Zahnbelag wird als Zahnstein bezeichnet. Zahnstein kann durch Zähneputzen und mit Zahnseide nicht vollständig entfernt werden.
Weitere Ursachen für Zahnfleischentzündungen:
Bei der Einnahme bestimmter Medikamente
Keine ausreichende Vitamin-C- oder Niazinzufuhr
Hormonelle Veränderungen (z. B. aufgrund einer Schwangerschaft oder in der Menopause)
Infektion im Mund
Impaktierter Zahn (d. h., ein Zahn, der nicht vollkommen durch das Zahnfleisch durchgebrochen ist)
Welche Symptome zeigt eine Zahnfleischentzündung?
Eine Zahnfleischentzündung kann folgende Symptome verursachen:
Gerötetes Zahnfleisch (nicht rosafarben wie normalerweise)
Geschwollenes Zahnfleisch
Neigung zu Zahnfleischbluten
Wie wird eine Zahnfleischentzündung behandelt?
Behandlung durch den Zahnarzt:
Reinigung der Zähne durch Entfernung von Zahnstein und Zahnbelag
Behandlung der Ursache der Zahnfleischentzündung
Wie kann ich einer Zahnfleischentzündung vorbeugen?
Sie können einer Zahnfleischentzündung vorbeugen, indem Sie:
Ihre Zähne jeden Tag putzen und mit Zahnseide behandeln;
eine Mundspülung verwenden, die der Bildung von Zahnbelag entgegenwirkt;
Ihre Zähne alle 6 bis 12 Monate (oder öfter, wenn erforderlich) professionell reinigen lassen.