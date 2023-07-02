Beinahe jede Zahnfleischentzündung wird von Zahnbelag verursacht. Zahnbelag ist ein klebriger Film aus Keimen, der sich an Ihren Zähnen bildet. Die häufigste Ursache für Zahnbelag liegt in einer

unzureichenden Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahnseide.

Zahnbelag, der länger als ein paar Tage auf Ihren Zähnen bleibt, wird hart. Gehärteter Zahnbelag wird als Zahnstein bezeichnet. Zahnstein kann durch Zähneputzen und mit Zahnseide nicht vollständig entfernt werden.

Weitere Ursachen für Zahnfleischentzündungen: