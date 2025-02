Es gibt 2 Hauptverfahren, wie Beatmungsgeräte Luft in Ihre Lungen transportieren:

Durch einen Plastikschlauch in Ihre Luftröhre (als „invasive Beatmung“ bezeichnet, weil der Schlauch „in Ihren Körper eindringt“)

Durch eine eng anliegende Gesichtsmaske (sogenannte „nichtinvasive Beatmung“)

Invasive Beatmung wird für Patienten verwendet, die die größte Unterstützung bei der Atmung benötigen. Der Schlauch kann in die Luftröhre eingeführt werden, über:

Ihren Mund (am häufigsten)

Ihre Nase

Eine kleine Öffnung am Hals (als Tracheotomie bezeichnet)

Sie erhalten eine Tracheotomie, wenn Sie länger als ein paar Tage künstlich beatmet werden müssen. Ein Tracheotomieschlauch wird in Ihre Luftröhre unterhalb Ihres Kehlkopfs eingeführt. Auf diese Weise drückt die Röhre nicht auf Ihre Stimmbänder, was sie beschädigen kann.

Ein Schlauch in der Nase oder im Rachen ist unangenehm, daher erhalten Sie Medikamente in die Venen, damit Sie entspannt und beschwerdefrei sind.

Nichtinvasive Beatmung wird verwendet, wenn Sie wach sind und relativ selbstständig atmen, aber etwas Unterstützung benötigen. Wenn Sie bewusstlos oder sehr schwach sind, funktioniert die nichtinvasive Beatmung nicht. Das liegt daran, dass Ihre Zunge in Ihren Rachen zurückfällt und den Weg der Luft aus einer Maske in Ihre Lungen blockiert.

Bei sowohl invasiver als auch nichtinvasiver Beatmung programmieren die Ärzte das Beatmungsgerät so, dass Sie die richtige Menge an Sauerstoff und die richtige Anzahl von Atemzügen erhalten. Das Beatmungsgerät kann erkennen, ob Sie bis zu einem gewissen Grad selbstständig atmen können und passt sich entsprechend an, um Sie bei der Atmung nur zu unterstützen.