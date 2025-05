Was sind Chlamydien?

Chlamydien sind Bakterien, die verschiedene Arten von Infektionen verursachen können. Eine häufige Chlamydieninfektion ist eine sexuell übertragbare Infektion (Geschlechtskrankheit). Eine sexuell übertragbare Infektion ist eine solche, die durch sexuellen Kontakt von einer Person auf eine andere Person übertragen wird.

Eine sexuell übertragbare Chlamydieninfektion kann Ihre Genitalien und bei Frauen die Eileiter und Eierstöcke betreffen. Die Eileiter verbinden Ihre Eierstöcke (Geschlechtsorgane, in denen sich Ihre Eier befinden) mit Ihrer Gebärmutter.

In manchen Fällen kann der orale Sex mit einer Person, die eine Chlamydieninfektion hat, eine Halsentzündung mit Chlamydien verursachen. Analsex kann die Infektion in Ihrem Rektum (in dem sich Ihr Stuhl befindet) verursachen.

Sie können eine Chlamydieninfektion durch vaginalen, oralen oder analen Sex mit einer infizierten Person bekommen.

Eine schwangere Frau kann Chlamydien bei der Geburt auf die Augen oder Lunge ihres Babys übertragen.

Sie weisen möglicherweise keine Symptome auf, selbst wenn Sie infiziert sind, oder Sie empfinden Ihre Symptome erst einige Wochen nach der Infektion als störend.

Bei Männern gehören zu den Symptomen der Ausfluss aus dem Penis und ein brennendes Gefühl in der Harnröhre (Spitze des Penis) beim Urinieren (Wasserlassen).

Bei Frauen gehören zu den Symptomen das Gefühl, häufig urinieren zu müssen, Schmerzen beim Wasserlassen und der Ausfluss einer dicken, gelben Flüssigkeit aus der Scheide (vaginaler Ausfluss).

Bei Frauen, die keine Behandlung erhalten, kann es zu bleibenden Schäden kommen, die es schwierig oder unmöglich machen, ein Kind zu bekommen.

Wenn Sie sexuell aktiv sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen Screening-Test auf Chlamydien.

Ärzte behandeln eine Chlamydieninfektion mit Antibiotika.

Bei einer Frau, die unter einer Chlamydieninfektion leidet und nicht behandelt wird, kann es zu einer Beckenentzündung (PID) kommen. Die PID ist eine Infektion in Ihrer Gebärmutter und/oder Ihren Eileitern. Die PID kann sich auch auf Ihre Eierstöcke und Ihren Blutkreislauf ausbreiten. Sie kann Ihre Fortpflanzungsorgane schädigen und es erschweren, ein Kind zu bekommen.

Ein Mann, der unter einer Chlamydieninfektion leidet, kann eine Infektion der Nebenhoden (Epididymitis) entwickeln. Die Epididymis ist der verknäulte Schlauch oberhalb der Hoden. Die Epididymitis verursacht Schmerzen und Schwellungen im Hodensack.