Giardiasis wird von kleinen Parasiten namens Giardien verursacht.

Giardien kommen überall auf der Welt in Seen, Flüssen und Bächen vor. Sie können sogar in Wasser enthalten sein, das sauber und unbedenklich aussieht. Manchmal kommen sie auch in schlecht aufbereitetem Wasser aus einer städtischen Wasserversorgung oder in Schwimmbädern vor.

Die meisten Menschen bekommen Giardiasis, wenn sie Wasser trinken, das den Parasiten enthält. Weil Menschen mit Giardiasis den Parasiten im Stuhl ausscheiden, können sie die Infektion versehentlich verbreiten, wenn sie etwas berühren, das die nächste Person dann in den Mund nimmt.