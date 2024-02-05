Herpesviren können mehrere unterschiedliche Infektionen auslösen. Die Krankheit, die umgangssprachlich Herpes genannt wird, dass sogenannte Herpes simplex, wird von nur einem Typ Herpesviren ausgelöst.

Wenn Sie einmal mit einem Herpesvirus infiziert sind, bleibt das Virus Ihr ganzes Leben lang in Ihrem Körper. Das bedeutet, dass das Virus in manchen Fällen wieder aktiviert werden kann. Wenn das geschieht, kann es erneut zu Symptomen kommen, was aber nicht unbedingt sein muss.