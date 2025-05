Kinderlähmung wird durch das Poliovirus ausgelöst. Die Infektion ist hoch ansteckend und wird durch Kontakt mit infizierten Personen übertragen.

Kinderlähmung war in weiten Teilen der Welt verbreitet, bis in den 1950er-Jahren ein Impfstoff entwickelt wurde. Der letzte Fall von Kinderlähmung in den USA trat 1979 auf. In gewissen Regionen Afrikas (besonders in Nigeria) sowie in Pakistan und Afghanistan gibt es immer noch Menschen, die an Kinderlähmung erkranken.