Was sind die Ursachen von C. diff.?

Was sind die Ursachen von C. diff.?

Der Dickdarm ist normalerweise mit vielen Arten von Keimen (Mikroorganismen) besiedelt. C. diff. ist einer dieser Keime. Die Keime sind in der Regel harmlos. Es kann jedoch vorkommen, dass sich ein Keim unkontrolliert verbreitet und Krankheiten auslöst. Wenn sich C. diff. unkontrolliert verbreitet, setzt es eine Substanz (ein Toxin) frei, die die Darmschleimhaut schädigt und Durchfall auslöst.

Die Einnahme von Antibiotika gegen eine andere Infektion ist die häufigste Ursache für das Wachstum von C. diff. mit Auslösung einer Infektion. Die Antibiotika stören das Gleichgewicht der unterschiedlichen Bakterien im Darm und fördern die Vermehrung von C. diff.

Das Risiko, an C. diff. zu erkranken, erhöht sich mit zunehmendem Alter. Das Risiko ist auch bei Säuglingen und Kleinkindern hoch. Weitere Risikofaktoren:

Eine schwere Grunderkrankung

Langer Krankenhausaufenthalt

Leben im Pflegeheim

Chirurgischer Eingriff am Magen oder Darm

Manchmal kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, warum sich jemand mit C. diff. infiziert hat.