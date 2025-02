Was kann den Wasserhaushalt meines Körpers durcheinanderbringen?

In den meisten Fällen stellt Ihr Körper dieses Gleichgewicht automatisch her. Sie müssen sich darüber keine Gedanken machen. Sie müssen sich also nicht zum Trinken zwingen, wenn Sie nicht durstig sind.

Wenn Sie jedoch sehr rasch viel Wasser verlieren und nichts haben, um diesen Wasserverlust zu ersetzen, können Sie Probleme haben. Auch bestimmte Krankheiten, die das Gehirn oder die Nieren betreffen, können den Wasser- und Elektrolythaushalt in Ihrem Körper durcheinanderbringen.