Ältere Menschen, die an einem Herzproblem sterben, das durch Sport hervorgerufen wurde, haben in der Regel eine koronare Herzkrankheit. Dabei sind die Arterien, die das Herz mit Sauerstoff versorgen, verstopft. Sie sind sich möglicherweise bewusst, dass sie an einem Herzproblem leiden, oder auch nicht.

Jüngere Menschen leiden in der Regel an seltenen Herzproblemen, die angeboren sind. Sie wissen in der Regel nicht, dass sie ein Herzproblem haben.

Das häufigste Herzproblem bei jungen Menschen ist

Zu anderen Herzproblemen, die bei jungen Menschen auftreten, gehören u. a.:

Herzerkrankungen, die bei körperlicher Betätigung oder Stress zu Herzrhythmusstörungen führen, z. B. dem Long-QT-Syndrom

Herzklappendefekt (Aortenstenose)

Schwacher Bereich oder Ausbuchtung eines Teils der Aorta (der Hauptschlagader, die das Blut vom Herzen zum Rest des Körpers transportiert; der schwache Bereich bzw. die Ausbuchtung wird als Aortenaneurysma bezeichnet)

Geburtsfehler der Herzkranzgefäße (der Gefäße, die das Herz mit Sauerstoff versorgen)

Vergrößertes Herz

Die Wahrscheinlichkeit, einen plötzlichen Herztod während des Sports zu erleiden, steigt in jedem Alter durch den Konsum von Freizeitdrogen an, die das Herz stimulieren. Zu diesen Drogen zählen u. a. Kokain und Amphetamine.