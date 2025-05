Was ist eine tiefe Venenthrombose?

Eine tiefe Venenthrombose (TVT) entsteht dann, wenn sich ein Blutgerinnsel in einer großen Vene bildet. In der Regel befindet sich die Vene tief im Inneren des Beins. Es kann jedoch auch in einer Vene im Beckenbereich oder Arm zu einem Gerinnsel kommen.

Ein Blutgerinnsel ist gut, wenn es bei der Stillung einer Blutung nach einer Verletzung hilft. Wenn es jedoch ohne eine Blutung zu einem Blutgerinnsel kommt, kann das gefährlich sein.

Blutgerinnsel können sich in tiefen Venen bilden, wenn sie das nicht tun sollten.

Möglicherweise kommt es bei Blutgerinnseln zu keinen Symptomen oder das Bein oder der Arm schwillt an und schmerzt.

Blutgerinnsel können sich loslösen und zur Lunge wandern (Lungenembolie), was Atemprobleme verursacht und zum Tod führen kann.

Um eine TVT festzustellen, kann eine Ultraschall-Untersuchung durchgeführt werden.

Dem Patienten werden ggf. Medikamente verabreicht, die dabei helfen, dass das Gerinnsel nicht wächst, und die verhindern, dass es zur Lunge wandert.

Wenn die Medikamente nicht wirken oder der Patient sie nicht anwenden kann, kann ein kleiner Filter in eine Vene eingesetzt werden, um zu verhindern, dass ein losgelöstes Gerinnsel zur Lunge wandert.

Blutgerinnsel in tiefen Venen sind gefährlicher als Blutgerinnsel in oberflächlichen Venen, die dicht unter der Haut liegen. Blutgerinnsel in oberflächlichen Venen werden als oberflächliche Venenthrombose bezeichnet.