Die Hauptursache einer chronisch-venösen Insuffizienz ist:

ein Blutgerinnsel im Bein (tiefe Beinvenenthrombose)

Ein Blutgerinnsel im Bein kann zu Narbenbildung und Problemen mit den Klappen in den Venen führen. Bei den Klappen handelt es sich um 2 Gewebeflügel, die wie ein Tor fungieren, das nur in eine Richtung aufgeht. Sie lassen das Blut nur in eine Richtung (zum Herzen) fließen. Wenn die Klappen beschädigt sind, sammelt sich das Blut in den Beinen. Eine Beschädigung der Klappen nach einem Blutgerinnsel in einer Vene kann zu Problemen in den Beinen führen, die als postthrombotisches Syndrom bezeichnet werden.

Einwegklappen der Venen

Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer chronisch-venösen Insuffizienz zu erkranken, wenn: