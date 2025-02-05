Die Aorta ist das Hauptblutgefäß (Arterie), die Blut vom Herzen zum Rest des Körpers bringt. Die Aortenwand besteht aus mehreren Schichten. Durch einen kleinen Riss in der innersten Schicht kann sich das Blut in die Aortenwand drängen. Die innerste Schicht wird durch den Druck, den das Blut ausübt, dann von der mittleren Schicht der Aorta getrennt; das bezeichnet man als Dissektion.

Solange der Riss in der Gefäßwand offen ist, kann die Dissektion entlang der Aorta wachsen, was für den Blutfluss einen Bereich schafft, in dem kein Blut fließen sollte. Wenn der Riss sich ausbreitet, kann das kleinere Blutgefäße abschnüren, die mit der Aorta verbunden sind, oder einen guten Blutfluss in der Aorta blockieren.

Bluthochdruck ist die häufigste Ursache einer Aortendissektion.

Betroffene leiden an plötzlich auftretenden, starken Schmerzen im Brustraum oder zwischen den Schulterblättern.

Ärzte verschreiben Patienten Medikamente, um den Blutdruck zu senken, und reparieren den Riss mit einer Operation.

Ungefähr die Hälfte der Aortendissektionen tritt bei über 60-Jährigen auf.