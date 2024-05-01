Wie sehen Wanzenbisse aus?

Wanzenbisse sind normalerweise morgens auf der Haut zu sehen. Es kann jedoch auch sein, dass sie erst nach mehreren Tagen auftreten. Mehrere Wanzenbisse können bei Betroffenen in einer geraden Linie auftreten oder als Gruppe.

Wanzenbisse sind in der Regel:

rote, erhabene, juckende Beulen.

Bisse können auch wie folgt aussehen:

Kleine Löcher

Violette, flache Flecken

Blasen

Nach etwa einer Woche verschwinden die Bissstellen wieder. Das Kratzen der Bissstellen kann zu einer Infektion führen.