Ein Erythema nodosum lässt sich in der Regel anhand der Papeln auf der Haut erkennen. Manchmal wird zur Bestätigung eine Biopsie (Entnahme eines kleinen Teils des Gewebes zur Betrachtung unter dem Mikroskop) durchgeführt.

Um die Ursache des Erythema nodosum herauszufinden, können weitere Tests durchgeführt werden, wie z. B.: