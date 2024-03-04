Der Gehörgang ist die Verbindung zwischen der Außenseite des Ohrs und dem Trommelfell.

Bei einer Dermatitis des Gehörgangs kommt es zu juckender, schuppender und anschwellender Haut am Eingang und im Inneren des Gehörgangs. Ihr Gehörgang ist die Verbindung zwischen der Außenseite Ihres Ohrs und Ihrem Trommelfell.

Das äußere Ohr

Was sind die Ursachen einer Dermatitis des Gehörgangs? Es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen: Eine allergische Reaktion auf Dinge, mit denen das Ohr in Berührung gekommen ist, wie etwa Ohrringe oder Haarprodukte

Eine Hauterkrankung wie Schuppenflechte oder Seborrhö, die den Gehörgang (und in der Regel auch andere Bereiche des Körpers) betrifft

Was sind die Symptome einer Dermatitis des Gehörgangs? Es kommt zu folgenden Symptomen im und rund um den Gehörgang: Juckreiz

Rötungen

Reißen oder Abschälen der Haut

Klarer Ausfluss aus dem Ohr Die Risse in der Haut führen gelegentlich dazu, dass Bakterien in die Haut des Gehörgangs eindringen können. Diese Bakterien können eine Infektion hervorrufen, eine sogenannte externe Otitis.