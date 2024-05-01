Spermien sind die männlichen Keimzellen, die die Eizelle einer Frau befruchten und damit eine Schwangerschaft beginnen.

Das Sperma ist die Flüssigkeit, die die Spermien enthält (Samenflüssigkeit) und bei der Ejakulation aus dem Penis ausgestoßen wird.

Die Hoden bilden Millionen Spermien, die in die Nebenhoden gebracht werden und dort heranreifen. Darauf wandern sie auf ihrem Weg zur Harnröhre und aus dem Penis durch eine als Samenleiter bezeichnete lange Röhre.

Sperma besteht aus Spermien und viel Flüssigkeit, die die Spermien nährt und transportiert. Die Flüssigkeit wird von den Samenblasen und der Prostata gebildet und wird bei der Ejakulation mit Spermien vermischt.