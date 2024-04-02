Was sind infantile Spasmen?
Infantile Spasmen sind eine Art Krampfanfall bei Babys unter 1 Jahr. Ein Krampfanfall wird durch einen abnormen Ausbruch von elektrischer Aktivität im Gehirn ausgelöst.
Jeder Spasmus führt zu einer plötzlichen Bewegung von wenigen Sekunden.
Säuglinge können viele Spasmen über einige Minuten haben und dann wieder für eine ganze Weile keine mehr.
Die Spasmen setzen normalerweise vor dem 1. Geburtstag ein und können bis zum 5. Lebensjahr andauern
Viele Kinder, die an infantilen Spasmen leiden, haben eine schwere Hirnerkrankung.
Ärzte kontrollieren die Gehirnwellen des Babys mithilfe eines EEG (Elektroenzephalogramm) auf infantile Spasmen.
Sie verabreichen dem Baby neben krampflösenden Pillen täglich Hormonspritzen und Pillen.
Wie sehen infantile Spasmen aus?
Säuglinge, die einen infantilen Spasmus erleiden:
Zucken des ganzen Körpers
Heben und Beugen der Arme
Beugen von Hals und Oberkörper nach vorn
Strecken des Beine
Jeder Spasmus dauert mehrere Sekunden. Sie treten in der Regel in Gruppen auf, einer nach dem anderen über mehrere Minuten hinweg. Säuglinge haben die Spasmen üblicherweise direkt nach dem Erwachen. Manchmal haben sie diese auch während des Schlafens.
Was verursacht infantile Spasmen?
Manchmal ist die Ursache nicht bekannt. Aber in der Regel treten infantile Spasmen bei Säuglingen mit schwerer Hirnerkrankung auf.
Babys mit einer Hirnerkrankung, die zu Spasmen führen, entwickeln sich langsamer als andere Babys. Sie können beispielsweise erst später stehen, gehen oder Sprache verstehen. Später können sie Probleme mit dem Kommunizieren und Denken haben.
Wie wissen Ärzte, ob mein Baby infantile Spasmen hat?
Ihr Kinderarzt kann einen Test durchführen, das sogenannte EEG. Mit diesem Test werden die Gehirnwellen gemessen. Ärzte können infantile Spasmen anhand des Musters der Gehirnwellen im EEG erkennen.
Bei diesem Test werden kleine Sensoren mit Pflastern auf den Kopf des Babys geklebt.
Der Test ist schmerzlos.
Die EEG kann durchgeführt werden, während Ihr Säugling wach ist oder schläft.
Ärzte können auch Tests durchführen, mit denen die Ursache der Spasmen gefunden werden soll. Dazu zählen folgende Tests:
Blut- und Urintests
MRT (Magnetresonanztomografie, ein Scan, der detaillierte Bilder zeigt) des Gehirns Ihres Kindes
Gentests
Wie sieht die Behandlung für infantile Spasmen aus?
Es gibt keine Heilung für infantile Spasmen. Der Kinderarzt wird versuchen, die Anzahl und Intensität der Spasmen zu senken, indem er Ihrem Baby folgende Medikamente verabreicht:
Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) – eine Spritze, die Ihrem Kind einmal am Tag verabreicht wird
Ein oral eingenommenes Kortikosteroid
Ein Antiepileptikum, um die Spasmen zu unterbinden
Wenn täglich verabreichte Medikamente die Spasmen bei Ihrem Baby nicht kontrollieren können, kann der Arzt auch zu einer Operation raten. Bei dieser Operation entfernen die Ärzte den Teil des Gehirns, der die Spasmen Ihres Kindes hervorruft. Eine solche Operation mag erschreckend klingen; tatsächlich erholt sich das Gehirn des Babys aber rasch davon.