Manchmal ist die Ursache nicht bekannt. Aber in der Regel treten infantile Spasmen bei Säuglingen mit schwerer Hirnerkrankung auf.

Babys mit einer Hirnerkrankung, die zu Spasmen führen, entwickeln sich langsamer als andere Babys. Sie können beispielsweise erst später stehen, gehen oder Sprache verstehen. Später können sie Probleme mit dem Kommunizieren und Denken haben.