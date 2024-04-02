Welche Symptome ruft die tuberöse Sklerose hervor?

Bei manchen Kindern treten vielfältigere und ausgeprägtere Symptome auf als bei anderen.

Das erste Symptom können Krampfanfälle sein, vor allem die Art von Anfällen, die als infantile Spasmen bezeichnet werden.

Häufig zeigen sich auf der Haut des Kindes farbliche Flecken, flache Punkte, Knoten und Pickel

Auf der Rückseite des Auges (Netzhaut) können Flecken entstehen, die sich auf Ihre Sehstärke auswirken.

Bei vielen Kindern sind die bleibenden Zähne höckerig.

Die Symptome der Tumoren variieren je nach Ort des Tumors:

Hirntumoren können Kopfschmerzen, Krampfanfälle oder geistige Behinderungen verursachen und die Entwicklung des Kindes verzögern.

Nierentumoren können zu Bluthochdruck, Bauchschmerzen und Blut im Urin führen.

Es können sich Lungentumoren bilden (häufig bei heranwachsenden Mädchen), die Atemprobleme hervorrufen.

Herztumoren können vor der Geburt wachsen und keine Symptome haben.