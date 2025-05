Die Behandlung basiert auf den Bedürfnissen und Stärken Ihres Kindes. Kinder können mit einem Team aus Medizinern und Pädagogen zusammenarbeiten, unter anderem:

Hausarzt (z. B. ein Kinderarzt)

Sozialarbeiter und Psychologen zur Beratung

Sprach-, Ergo- und Physiotherapeuten helfen ihnen beim Erlernen täglicher Aktivitäten

Facharzt für Gehirn- und Nervenerkrankungen

Ernährungstherapeuten helfen bei gesunder Ernährung

Sonderpädagogen

In den USA sieht das Bildungsgesetz für Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) vor, dass Kinder an öffentlichen Schulen auf eine geistige Behinderung getestet werden. Es sieht außerdem vor, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung an öffentlichen Schulen in den USA kostenlos und angemessen unterrichtet werden.