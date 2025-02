Sie können eine Bleivergiftung auf folgende Weise bekommen:

Durch alte eisenhaltige Wandfarbe, die abblättert oder staubt

Als Arbeiter in einer Fabrik, die mit Blei hantiert

Durch Wasser, das aus bleihaltigen Rohren herausfließt

Durch Verwendung von Behältern, Tassen oder Tellern, die aus Keramik mit bleihaltiger Glasur bestehen

Kleine Kinder können abgeblätterte, bleihaltige Farbe in ihren Mund stecken. Staub von alter Wandfarbe kann in Ihrer Wohnung herumfliegen. Jeder kann Oberflächen, die mit dem Farbstaub bedeckt sind, berühren und den Staub in den Mund oder auf das Essen bekommen. Selbst, wenn Sie glauben, dass Sie den Staub nicht sehen, kann er Ihnen mit der Zeit trotzdem schaden.

Viele Städte haben noch Bleirohre, die Wasser aus den Straßen in die Häuser transportieren. Die Wasserrohre in den Häusern selbst bestehen nicht aus Blei. Wenn Ihr Wasser aus Bleirohren in Ihr Haus transportiert wird und mehr Säure als normal enthält, kann die Säure das Blei aus den Rohren lösen und mit Ihrem Wasser zu Ihnen gelangen.

Säurehaltige Nahrungsmittel und Getränke (z. B. Tomaten oder Orangensaft) können das Blei im Guss von Keramikgeschirr lösen. In den USA hergestelltes Keramikgeschirr enthält kein Blei. Außerhalb der USA hergestelltes Keramikgeschirr kann Blei enthalten.

Schusspatronen können Blei enthalten. Wenn Sie eine Kugel im Körper hatten, weil Sie angeschossen wurden, ist die Menge in der Regel zu gering, um Sie zu vergiften.