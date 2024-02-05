Eine Zwerchfellhernie ist eine Öffnung oder eine Schwachstelle im Zwerchfell (Diaphragma), durch das Bauchorgane in den Brustraum wandern können.

Babys können mit einer Zwerchfellhernie geboren werden.

Magen, Darm, Leber oder Milz des Babys können sich auf einer Seite in die Brust ausstülpen und auf die Lunge drücken.

Eine Zwerchfellhernie ist fast immer auf der linken Seite zu finden.

Sie kann bei der Geburt zu schweren Atemproblemen führen.

Wenn die Bauchorgane vor der Geburt in den Brustkorb gedrückt werden, entwickelt sich die Lunge auf dieser Seite möglicherweise nicht normal. Wenn die Bauchorgane nach der Geburt in den Brustkorb gedrückt werden, hat Ihr Baby Atemprobleme.