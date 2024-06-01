RRP wird durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht. HPV ist ein Virus, das Genitalwarzen verursacht. RPR kann von einer infizierten Mutter mit Genitalwarzen übertragen werden, während das Kind den Geburtskanal passiert. Die meisten Säuglinge, die mit HPV infiziert sind, bekommen glücklicherweise aber kein RRP.