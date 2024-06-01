Was ist rezidivierende respiratorische Papillomatose (RRP)?
Die RRP ist eine seltene Erkrankung, die eine oder mehrere Wucherungen auf dem Kehlkopf des Kindes verursacht.
RRP tritt am häufigsten bei Kindern im Alter von 1 bis 4 Jahren auf.
Sie führt zu einer Veränderung der Stimme des Kindes und manchmal zu Atembeschwerden.
Der Arzt führt normalerweise eine Operation zur Entfernung der Wucherungen durch.
Viele Kinder benötigen während der Kindheit mehrere Operationen, weil die Wucherungen nachwachsen.
Was sind die Ursachen für RRP?
RRP wird durch das humane Papillomavirus (HPV) verursacht. HPV ist ein Virus, das Genitalwarzen verursacht. RPR kann von einer infizierten Mutter mit Genitalwarzen übertragen werden, während das Kind den Geburtskanal passiert. Die meisten Säuglinge, die mit HPV infiziert sind, bekommen glücklicherweise aber kein RRP.
Was sind die Symptome von RRP?
Schwaches Weinen
Heisere oder kratzige Stimme
Atembeschwerden, wenn die Wucherungen sich auf die Lungen oder Luftröhre ausgedehnt haben
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Kind RRP hat?
Ärzte untersuchen in der Regel den Kehlkopf Ihres Kindes mit einem Betrachtungsschlauch, der in den Rachen geschoben wird. Wenn sie eine Wucherung erkennen können, schneiden sie ein kleines Stückchen davon heraus, um es dann unter dem Mikroskop zu untersuchen.
Wie behandeln Ärzte RRP?
Der Arzt entfernt die Wucherungen normalerweise mit einer Operation oder mit Laser.
Es können mehrere Behandlungen erforderlich sein. Manchmal verabreichen Ärzte auch antivirale Medikamente.