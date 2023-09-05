Die Sehkraft bei Kindern ist bei der Geburt nicht vollständig entwickelt. Säuglinge und Kleinkinder müssen in jedem Auge klare, fokussierte Bilder sehen, damit sich ihre Sehbahnen normal entwickeln. Diese Bahnen entwickeln sich bis etwa zum 8. Lebensjahr der Kinder.

Wenn das Gehirn eines Kindes keine klaren Bilder von einem Auge erhält, wird es die Informationen dieses Auge nach und nach ignorieren. Eine Zeitlang fällt das nicht auf. Ebenso würde man bei einem Augenpflaster immer noch ganz gut sehen, wenn man es wieder entfernt. Wenn das Gehirn eines Kindes jedoch nie gute Bilder von einem Auge erhält, dann wird es nach dem 8. Lebensjahr nicht mehr lernen können, Dinge aus diesem Auge zu sehen, auch dann nicht, wenn das ursprüngliche Problem beseitigt wurde. Dies kann zu einer permanenten Sehverschlechterung führen.

Das Gehirn kann damit beginnen, Bilder von einem Auge zu ignorieren, weil: