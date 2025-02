„Wochenbett“ nennt man die Zeit, nachdem Sie von einem Kind entbunden wurden. Damit sind in der Regel die ersten 6 Wochen nach der Entbindung gemeint.

In einem Blutgefäß kann manchmal ein Blutgerinnsel (Thrombus) entstehen. Eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT) entsteht dann, wenn sich ein Blutgerinnsel in einer großen Vene bildet. In der Regel ist die betroffene Vene tief im Bein oder im Beckenbereich.

Nach der Geburt besteht während 6 bis 8 Wochen ein erhöhtes Risiko für ein Blutgerinnsel in den Venen.

Möglicherweise kommt es bei Blutgerinnseln zu keinen Symptomen, oder das betroffene Bein schmerzt und schwillt an.

Blutgerinnsel können sich loslösen und zur Lunge wandern (Lungenembolie), was Atemprobleme verursacht und zum Tod führen kann.

Um eine TVT festzustellen, kann eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden.

Behandelt wird eine TVT mit Medikamenten zur Verdünnung Ihres Blutes.

Was sind die Symptome eines Blutgerinnsels im Wochenbett? Entweder haben Sie gar keine oder die folgenden Symptome: Schmerzen, Empfindlichkeit, Wärme und Schwellungen im Bein

Manchmal Fieber Eine Lungenembolie kann Schmerzen im Brustraum verursachen oder zu Kurzatmigkeit führen.

Woran erkennt der Arzt ein Blutgerinnsel im Wochenbett? Der Arzt kann Blutgerinnsel wie folgt entdecken: Ultraschall Um eine Lungenembolie zu finden, kann Folgendes unternommen werden: CT-Scan