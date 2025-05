Was ist eine Beckenentzündung?

Typische Stellen für das Auftreten der Beckenentzündung Bild

Beckenentzündung Bild

Eine Beckenentzündung ist eine Infektion in Ihrem Uterus (Gebärmutter) und/oder in den Gängen, die Ihre Eierstöcke mit Ihrer Gebärmutter verbinden (Eileiter). Eine Beckenentzündung kann sich auch auf Ihre Eierstöcke (die Geschlechtsorgane, in denen Ihre Eizellen aufbewahrt sind) und auf Ihren Blutkreislauf ausbreiten.