Bei einer ektopen Schwangerschaft heftet sich eine befruchtete c an der falschen Stelle an, z. B. in den Eileitern.

Eine ektope Schwangerschaft führt nicht zur Geburt eines Babys.

Wenn sie nicht sofort diagnostiziert und behandelt wird, kann sie bei der Frau lebensbedrohliche Blutungen verursachen.

Bei einer gesunden Schwangerschaft dringt ein Spermium in die Eizelle (befruchtet sie), während sie sich noch in einem der Eileiter befindet. Ihre Eileiter verbinden Ihre Eierstöcke (wo Ihre Eizellen aufbewahrt werden) mit Ihrem Uterus (Gebärmutter). Die befruchtete Eizelle, die von einer Blase umhüllt ist, wandert dann in Ihre Gebärmutter, nistet sich dort ein und wächst.

Ektope Schwangerschaft: Eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter

Bei einer ektopen Schwangerschaft nistet sich die Eizelle nicht in der Gebärmutter ein, sondern an einem anderen Ort. Es kann sich in Ihren Eileitern einnisten, an der Gebärmutterwand oder in Ihrem Bauch außerhalb der Gebärmutter.

Die befruchtete Eizelle kann aber außerhalb Ihrer Gebärmutter nicht richtig wachsen.

Die Blase, in der sich die Eizelle befindet, platzt normalerweise 6 bis 16 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft auf.

Wenn die Blase geplatzt ist, bluten Sie stark

Der Fötus überlebt nicht.

Ektope Schwangerschaften können Schmerzen im Unterleib und Blutungen aus der Scheide (vaginale Blutungen) verursachen.

Unbehandelt kann eine ektope Schwangerschaft lebensbedrohlich für Sie sein.

Manchmal beginnen die Symptome bereits, bevor Sie wissen, dass Sie schwanger sind

Um Ihr Leben zu retten, operiert Sie der Arzt oder verabreicht Ihnen ein Medikament, dank dem die ektope Schwangerschaft zurückgeht