skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Scheidenausfluss

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Apr. 2025
v26415090_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Was ist ein Scheidenausfluss?

Ein Scheidenausfluss (vaginaler Ausfluss) ist Flüssigkeit, die aus der Scheide (Geburtskanal) fließt.

Ist Scheidenausfluss normal?

Alle Frauen haben immer mal wieder Scheidenausfluss. Normaler Scheidenausfluss ist milchig weiß oder dünn und klar und geruchlos.

Wann ist Scheidenausfluss nicht normal?

Scheidenausfluss ist in folgenden Fällen nicht normal:

  • Wenn er zähflüssiger als normal ist

  • Wenn er weiß und klumpig ist (wie Hüttenkäse)

  • Wenn er grau, grün, gelb oder leicht blutig ist

  • Wenn er nach Fisch riecht

Bei anormalem Scheidenausfluss kann es außerdem zu Juckreiz, Brennen und einem Ausschlag oder Wundsein an der Vulva (dem äußeren Bereich um die Scheidenöffnung herum) kommen.

Was ist die Ursache von anormalem Scheidenausfluss?

Die meisten Ursachen für Scheidenausfluss sind harmlos.

Die häufigste Ursache von anormalem Scheidenausflusses ist:

Andere Ursachen von anormalem Scheidenausfluss sind unter anderem:

  • Cremes, Puder, Seifen oder andere Artikel, die an die Vulva gelangen und diese reizen

  • Wenn Sie bereits in den Wechseljahren sind und eine dünne und trockene Scheide haben

Zu den Ursachen von Scheidenausfluss bei Kindern zählt Folgendes:

  • Eine Infektion durch schlechtes Abwischen nach Stuhlgang (von hinten nach vorne)

  • Chemikalien in Schaumbädern oder Seifen

  • Etwas steckt in der Scheide, wie ein Stück Toilettenpapier oder ein Spielzeug

  • Sexueller Missbrauch

Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Gehen Sie innerhalb eines Tages zum Arzt, wenn Sie Scheidenausfluss und eines dieser Warnzeichen haben:

  • Unterleibsschmerzen

  • Ausfluss, der wie Eiter aussieht

  • Fieber

  • Stuhl im Scheidenausfluss

  • Blutiger Ausfluss nach der Menopause

Ein Kind mit Fieber oder gelbem oder grünem Ausfluss, der nach Fisch riecht, könnte eine Geschlechtskrankheit (sexuell übertragbare Infektion) haben, möglicherweise aufgrund von sexuellem Missbrauch. Bringen Sie das Kind noch am selben Tag zum Arzt.

Gehen Sie innerhalb weniger Tage zum Arzt, wenn Sie einen anormalen Ausfluss, aber keine Warnzeichen haben.

Pilzinfektion

Wenn Sie bereits vorher Pilzinfektionen hatten, müssen Sie wahrscheinlich nicht jedes Mal zum Arzt, wenn Sie die üblichen Symptome, aber keine anderen Symptome aufweisen. Zu den typischen Symptomen zählen ein zähflüssiger, weißer und klumpiger Ausfluss sowie Juckreiz und Brennen in der Vulva. Pilzinfektionen sollten mit Antipilzmitteln (Antimykotika) behandelt werden.

Was passiert, wenn ich beim Arzt bin?

Der Arzt stellt Ihnen Fragen zu Ihrem Scheidenausfluss und zu anderen Symptomen.

Der Arzt führt typischerweise eine gynäkologische Untersuchung durch. Während der gynäkologischen Untersuchung sieht der Arzt mithilfe eines kleinen Instruments (sog. Spekulum) in Ihre Scheide. Der Arzt kann mit einem Wattestäbchen einen Abstrich Ihres Ausflusses zu Untersuchungszwecken entnehmen.

Wie wird anormaler Scheidenausfluss behandelt?

Der Arzt behandelt die Ursache des Ausflusses, wenn er dazu in der Lage ist. Wenn Sie beispielsweise eine durch Bakterien verursachte Infektion haben, erhalten Sie Antibiotika zum Einnehmen.

Wenn Sie sich wund fühlen und es juckt, kann der Arzt zudem Folgendes empfehlen:

  • Die Vulva so sauber wie möglich halten

  • Eisbeutel auf die Vulva legen

  • Ein warmes Bad nehmen

  • Keine Cremes, Puder, Seifen oder anderen Artikel mehr verwenden, welche die Vulva reizen

  • Arzneimittel auftragen (z. B. eine Kortikosteroidsalbe)

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.