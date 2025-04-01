Gehen Sie innerhalb eines Tages zum Arzt, wenn Sie Scheidenausfluss und eines dieser Warnzeichen haben:

Unterleibsschmerzen

Ausfluss, der wie Eiter aussieht

Fieber

Stuhl im Scheidenausfluss

Blutiger Ausfluss nach der Menopause

Ein Kind mit Fieber oder gelbem oder grünem Ausfluss, der nach Fisch riecht, könnte eine Geschlechtskrankheit (sexuell übertragbare Infektion) haben, möglicherweise aufgrund von sexuellem Missbrauch. Bringen Sie das Kind noch am selben Tag zum Arzt.

Gehen Sie innerhalb weniger Tage zum Arzt, wenn Sie einen anormalen Ausfluss, aber keine Warnzeichen haben.