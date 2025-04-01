Was ist ein Scheidenausfluss?
Ein Scheidenausfluss (vaginaler Ausfluss) ist Flüssigkeit, die aus der Scheide (Geburtskanal) fließt.
Ist Scheidenausfluss normal?
Alle Frauen haben immer mal wieder Scheidenausfluss. Normaler Scheidenausfluss ist milchig weiß oder dünn und klar und geruchlos.
Wann ist Scheidenausfluss nicht normal?
Scheidenausfluss ist in folgenden Fällen nicht normal:
Wenn er zähflüssiger als normal ist
Wenn er weiß und klumpig ist (wie Hüttenkäse)
Wenn er grau, grün, gelb oder leicht blutig ist
Wenn er nach Fisch riecht
Bei anormalem Scheidenausfluss kann es außerdem zu Juckreiz, Brennen und einem Ausschlag oder Wundsein an der Vulva (dem äußeren Bereich um die Scheidenöffnung herum) kommen.
Was ist die Ursache von anormalem Scheidenausfluss?
Die meisten Ursachen für Scheidenausfluss sind harmlos.
Die häufigste Ursache von anormalem Scheidenausflusses ist:
Eine Infektion in der Scheide – Pilzinfektionen oder sexuell übertragbare Infektionen, wie z. B. Gonorrhoe, Trichomonaden und Chlamydien
Andere Ursachen von anormalem Scheidenausfluss sind unter anderem:
Cremes, Puder, Seifen oder andere Artikel, die an die Vulva gelangen und diese reizen
Wenn Sie bereits in den Wechseljahren sind und eine dünne und trockene Scheide haben
Zu den Ursachen von Scheidenausfluss bei Kindern zählt Folgendes:
Eine Infektion durch schlechtes Abwischen nach Stuhlgang (von hinten nach vorne)
Chemikalien in Schaumbädern oder Seifen
Etwas steckt in der Scheide, wie ein Stück Toilettenpapier oder ein Spielzeug
Sexueller Missbrauch
Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen?
Gehen Sie innerhalb eines Tages zum Arzt, wenn Sie Scheidenausfluss und eines dieser Warnzeichen haben:
Unterleibsschmerzen
Ausfluss, der wie Eiter aussieht
Fieber
Stuhl im Scheidenausfluss
Blutiger Ausfluss nach der Menopause
Ein Kind mit Fieber oder gelbem oder grünem Ausfluss, der nach Fisch riecht, könnte eine Geschlechtskrankheit (sexuell übertragbare Infektion) haben, möglicherweise aufgrund von sexuellem Missbrauch. Bringen Sie das Kind noch am selben Tag zum Arzt.
Gehen Sie innerhalb weniger Tage zum Arzt, wenn Sie einen anormalen Ausfluss, aber keine Warnzeichen haben.
Pilzinfektion
Wenn Sie bereits vorher Pilzinfektionen hatten, müssen Sie wahrscheinlich nicht jedes Mal zum Arzt, wenn Sie die üblichen Symptome, aber keine anderen Symptome aufweisen. Zu den typischen Symptomen zählen ein zähflüssiger, weißer und klumpiger Ausfluss sowie Juckreiz und Brennen in der Vulva. Pilzinfektionen sollten mit Antipilzmitteln (Antimykotika) behandelt werden.
Was passiert, wenn ich beim Arzt bin?
Der Arzt stellt Ihnen Fragen zu Ihrem Scheidenausfluss und zu anderen Symptomen.
Der Arzt führt typischerweise eine gynäkologische Untersuchung durch. Während der gynäkologischen Untersuchung sieht der Arzt mithilfe eines kleinen Instruments (sog. Spekulum) in Ihre Scheide. Der Arzt kann mit einem Wattestäbchen einen Abstrich Ihres Ausflusses zu Untersuchungszwecken entnehmen.
Wie wird anormaler Scheidenausfluss behandelt?
Der Arzt behandelt die Ursache des Ausflusses, wenn er dazu in der Lage ist. Wenn Sie beispielsweise eine durch Bakterien verursachte Infektion haben, erhalten Sie Antibiotika zum Einnehmen.
Wenn Sie sich wund fühlen und es juckt, kann der Arzt zudem Folgendes empfehlen:
Die Vulva so sauber wie möglich halten
Eisbeutel auf die Vulva legen
Ein warmes Bad nehmen
Keine Cremes, Puder, Seifen oder anderen Artikel mehr verwenden, welche die Vulva reizen
Arzneimittel auftragen (z. B. eine Kortikosteroidsalbe)