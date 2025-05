Wie viel Gewicht Sie zunehmen, hängt von Ihrer Größe ab. Die meisten Frauen dürften während der Schwangerschaft zwischen 11 und 16 Kilogramm zunehmen. Frauen, die übergewichtig sind, sollten etwas weniger zunehmen. Versuchen Sie, im ersten Trimenon der Schwangerschaft (also in den ersten 3 Monaten) nur etwa 0,5 bis 1,5 Kilogramm zuzunehmen. Es kann schwierig werden, die Gewichtszunahme später in der Schwangerschaft zu verlangsamen.

Versuchen Sie während einer Schwangerschaft nicht abzunehmen, auch wenn Sie übergewichtig sind. Ihr Baby braucht Nahrung für Wachstum und Entwicklung.